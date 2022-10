Καιρός

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας, μπόρες και καταιγίδες την Δευτέρα

Που και πότε αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Δευτέρα, αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες και από τα βόρεια όμως, θα εκδηλωθούν νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στην Μακεδονία, στην Θράκη, βαθμιαία στην Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά και στην Εύβοια με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα επανέλθει σε κανονικές τιμές για την εποχή. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 23 με 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 25 με 28 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου και στις Κυκλάδες τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός και από τις απογευματινές ώρες, λίγες νεφώσεις βαθμιαία αυξημένες, με τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε νοτίων διευθύνσεων, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός και από τις μεσημβρινές ώρες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι τις απογευματινές ώρες σε βόρειους-βορειοδυτικούς, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός και από τις απογευματινές ώρες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν τις βραδινές ώρες με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα σε ανατολικών διευθύνσεων, με την ίδια ένταση. Από το βράδυ οι άνεμοι εκ νέου θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός και από τις προμεσημβρινές ώρες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και κυρίως στη κεντρική, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη με σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων, 4 με 5 και στα δυτικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 4 έως 5 μποφόρ, στο Ιόνιο 6 και τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός και από τις μεσημβρινές ώρες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι, αρχικά από τα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα τμήματα, σε νοτίων διευθύνσεων, με την ίδια ένταση. Από το βράδυ, οι άνεμοι στα βόρεια εκ νέου θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες παροδικές νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ, στις ανατολικές Κυκλάδες και στην ανατολική Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις απογευματινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, βαθμιαία αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα πνέουν αρχικά ανατολικοί-βορειοανατολικοί άνεμοι, 3 έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορείων διευθύνσεων, εντάσεως τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 έως 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην Ρόδο έως 31 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Τρίτη

Στην ανατολική Στερεά και Εύβοια, στην Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Χαλκιδική, στην ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη και στην ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στην Εύβοια με μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα βόρεια θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς, στα δυτικά και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 26 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

