Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ: Πρώτη νίκη για τους Αρκάδες

Ο Αστέρας Τρίπολης πανηγύρισε το πρώτο του «τρίποντο» στη φετινή Super League με νίκη επί του ΟΦΗ.



Μετά από τέσσερις ισοπαλίες και μία ήττα, ο Αστέρας Τρίπολης πανηγύρισε το πρώτο του «τρίποντο» στη φετινή Super League, επικρατώντας 2-0 του ΟΦΗ στο γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης», σε αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής. Ο Λεό Τιλίκα στο 19΄ και ο Γκαρντάβσκι στο 44΄ ήταν οι σκόρερ του παιχνιδιού, το αποτέλεσμα του οποίου φέρνει την αρκαδική ομάδα στους επτά βαθμούς, αφήνοντας τους Κρήτες στους 4β.

Ο ΟΦΗ είχε την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα, με μία κοντινή προβολή του Γκερέρο που απέκρουσε ο Παπαδόπουλος (9΄), αλλά σύντομα οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Γκαρντάβσκι στο 17΄ είχε σουτ στο δοκάρι (υποδείχθηκε οφσάιντ, αλλά αν έμπαινε το γκολ και υπήρχε έλεγχος από το VAR μάλλον θα μετρούσε) και δύο λεπτά αργότερα ο Λεό Τιλίκα άνοιξε το σκορ με ωραίο βολέ, μετά από εξαιρετική ατομική προσπάθεια και πάσα του Μπαρτόλο.

Ακολούθησε ακόμη μία ευκαιρία για τον Αστέρα στο 24΄, με το δυνατό σουτ του Ρούμπεν Γκαρσία να φεύγει λίγο άουτ, ενώ στη συνέχεια η ομάδα του Νίκου Νιόπλια ανέλαβε πρωτοβουλίες, αλλά δεν απείλησε ουσιαστικά. Στον αντίποδα, οι Αρκάδες έφτασαν στο 2-0 στο 44΄, με τον Γκαρντάβσκι να σκοράρει με πλασέ στην κίνηση, μετά από νέα ασίστ του Μπαρτόλο.

Ο Νίκος Νιόπλιας έκανε δύο αλλαγές στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, όμως ο ΟΦΗ όχι μόνο παρέμεινε ακίνδυνος, αλλά βρισκόταν συχνά εκτεθειμένος στις αντεπιθέσεις των γηπεδούχων. Ο Στέφενς κράτησε όρθια την ομάδα του με δύο μεγάλες επεμβάσεις, σε εξ επαφής κεφαλιά του Μπαράλες στο 59΄ και σε τετ-α-τετ με τον Μπαρτόλο στο 62΄ και προς το τέλος οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να ξαναμπούν στο ματς, όμως ο Παπαδόπουλος σταμάτησε στο 81΄ τον Γκερέρο.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Παπαδόπουλος, Καστάνο, Τζουκάνοβιτς, Ρούμπεν Γκαρσία, Αλβαρες, Ιγκλέσιας (75΄ Βαλιέντε), Ντομίνγκεθ (46΄ Στάνκο), Τιλίκα, Γκαρντάβσκι (65΄ Κρεσπί), Μπαρτόλο (74΄ Μπερτόλιο / 87΄ λ.τρ. Ριέρα), Μπαράλες

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Στέφενς, Λάρσον, Ντιουσέ (62΄ Στάικος), Γκερέρο, Ντικό (57΄ Μπουζούκης), Βούρος, Διαμαντής, Ντουσμισάι (46΄ Μπιφούμα), Περέα, Μεγιάδο (46΄ Τοράλ), Μπαλογιάννης (73΄ Θοράρινσον)

