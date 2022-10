Τραγωδία στην Ινδονησία: Οι υπεράριθμοι θεατές και τα φονικά χημικά στο γήπεδο (εικόνες)

Οι αρχές αναθεώρησαν προς τα κάτω τον αριθμό των νεκρών. Πώς φτάσαμε σε μια από τις χειρότερες τραγωδίες στην ιστορία του αθλητισμού.

Οι αρχές της Ινδονησίας αναθεώρησαν προς τα κάτω τον αριθμό των επιβεβαιωμένων θανάτων, από την τραγωδία που σημειώθηκε στο γήπεδο "Kanjuruhan Stadium", μετά τον αγώνα της τοπικής Αρέμα με την Περσεμπάγια Σουραμπάγια. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας της Ανατολικής Ιάβα, Εμίλ Νταρντάκ, αυτή τη στιγμή έχουν διαπιστωθεί 125 νεκροί, εκ των οποίων οι 124 έχουν ταυτοποιηθεί. Η μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο τραγικό απολογισμό των 174 θυμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια ονόματα είχαν εγγραφεί δύο φορές στη «μαύρη» λίστα, σύμφωνα με τον εν λόγω αξιωματούχο.

Όλα συνέβησαν όταν οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα εναντίον οπαδών, οι οποίοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο του "Kanjuruhan Stadium" μετά την ήττα 3-2 της τοπικής Αρέμα από την Περσεμπάγια Σουραμπάγια. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί πανικός και οι οπαδοί να τρέξουν προς την έξοδο του γηπέδου, με αποτέλεσμα να υπάρξει συνωστισμός και περιπτώσεις ασφυξίας.

Ο υπουργός ασφάλειας της χώρας, Μαχφούντ Εμντί, γνωστοποίησε σήμερα ότι ο αριθμός των θεατών που βρίσκονταν στο στάδιο ξεπερνούσε τη χωρητικότητα του γηπέδου. Συγκεκριμένα, αναφέρει σε ποστάρισμά του στο Instagram ότι είχαν εκδοθεί 42.000 εισιτήρια για ένα στάδιο που «χωράει» 38.000 θεατές.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, Τζόκο Βιντόντο, έδωσε οδηγίες στις αρμόδιες αρχές της χώρας να αξιολογήσουν την ασφάλεια στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, ενώ «διέταξε» την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να σταματήσει η διεξαγωγή αναμετρήσεων, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για την υπόθεση.

Βίντεο δείχνουν φιλάθλους να τρέχουν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου μετά το σφύριγμα της λήξης. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί κάνουν χρήση δακρυγόνων για να τους σταματήσουν, με αποτέλεσμα, στην προσπάθειά τους να βγουν από το γήπεδο, να εγκλωβιστούν και να χάσουν τη ζωή τους κι επίσης να υπάρξουν και περιπτώσεις ασφυξίας, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας στην ανατολική Ιάβα, Νίκο Αφίντα.

«Η κατάσταση είχε ξεφύγει. Άρχισαν να επιτίθενται σε αστυνομικούς, έκαναν ζημιές σε αυτοκίνητα» τόνισε και υπογράμμισε ότι μεταξύ των νεκρών ήταν και δύο αστυνομικοί. «Θα θέλαμε να μεταφέρουμε ότι... δεν ήταν όλοι αναρχικοί. Μόνο περίπου 3.000, οι οποίοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο» συνέχισε και πρόσθεσε ότι οι οπαδοί που τράπηκαν σε φυγή «βγήκαν σε ένα σημείο στην έξοδο. Μετά υπήρξε συσσώρευσή τους και κατά τη διαδικασία συσσώρευσης υπήρχε δύσπνοια, έλλειψη οξυγόνου».

Στο μεταξύ, ο γενικός γραμματέας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ινδονησίας (PSSI), Γιούνους Νούσι, δήλωσε ότι η FIFA επικοινώνησε με την PSSI μετά την τραγωδία. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ζήτησε αναφορά για το θανατηφόρο συμβάν στην πόλη Μαλάνγκ και γι' αυτό η PSSI απέστειλε ομάδα στον τόπο της τραγωδίας, προκειμένου να διεξάγει έρευνα. Η FIFA τονίζει ότι το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου ή οι αστυνομικές αρχές δεν πρέπει να κρατούν ή να κάνουν χρήση «αερίων για τον έλεγχο του πλήθους» στους αγώνες.

Συλλυπητήριο μήνυμα του ελληνικού ΥΠΕΞ

Εκφράζουμε τη «θλίψη μας για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ινδονησία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με την κυβέρνηση και το λαό της φίλης χώρας Ινδονησίας», σημειώνει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

