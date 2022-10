Παράξενα

Μύκονος: Παραισθησιογόνες σοκολάτες έστειλαν στο νοσοκομείο καθαρίστριες

Τουλάχιστον πέντε περιστατικά έχουν καταγράφει στην Μύκονο το τελευταίο διάστημα, με θύματα οικιακές βοηθούς.

Το γλύκισμα που βρήκαν πέντε καθαρίστριες βίλες της Μυκόνου... έκρυβαν εκπλήξεις.

Πρόκειται για διαφορετικά περιστατικά που καταγράφηκαν τον τελευταίο μήνα και είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν έχουμε ξαναδεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει στην δημοσιότητα, επισκέπτες σε βίλες άφησαν πίσω κατά την αποχωρήση τους γλυκίσματα τα οποία μέσα περιείχαν την ουσία ψιλοκυβίνη... είναι μία ουσία της οποίας οι επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό είναι γενικά παρόμοιες με εκείνες του LSD.

Οι οικιακές βοηθοί χωρίς να γνωρίζουν τι περιείχαν τα γλυκίσματα, τα δοκίμαζαν, με αποτέλεσμα να υφίστανται παραισθήσεις και να οδηγούνται στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθείων.

