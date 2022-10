Αθλητικά

Τελ Αβίβ: Ο Τζόκοβιτς επέστρεψε στους τίτλους

Τον τρίτο φετινό τίτλο του στο ATP Tour (και 89ο συνολικά στην καριέρα του) πανηγύρισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Τελ Αβίβ.

Στον τελικό του τουρνουά, ο Σέρβος τενίστας επικράτησε του Κροάτη Μαρίν Τσίλιτς με 6-3, 6-4 και έδειξε ότι σιγά-σιγά επιστρέφει στα γνώριμα επίπεδά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 35χρονος «Νόλε» υποχρεώθηκε να χάσει όλα τα τουρνουά που έγιναν στις ΗΠΑ (μεταξύ αυτών και το US Open), λόγω του ότι παραμένει ανεμβολίαστος, και έχει υποχωρήσει στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης.

Μετά τη νίκη του στο Γουίμπλεντον τον Ιούλιο, ο Τζόκοβιτς παρέμεινε εκτός των κορτ μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όταν έκανε την επανεμφάνισή του στο Laver Cup, επίσης στο Λονδίνο.

