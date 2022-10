Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη - Συμμορία: Στο “μικροσκόπιο” επαφές με ποινικούς και αντιεξουσιαστές (βίντεο)

Συνεχίζεται η έρευνα της Αστυνομίας για την δράση της συμμορίας. Ο αρχηγός της συμμορίας έστελνε χρήματα στον βομβιστή του Λουκά Παπαδήμου.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Συνεχίζεται η έρευνα των αστυνομικών για την διερεύνησης της δράσης της συμμορίας που είχε ως ορμητήριο την Πολυτεχνειούπολη.

Πριν από μία εβδομάδα 200 αστυνομικοί προετοιμάζονταν κάτω από άκρα μυστικότητα για την επιχείρηση εξάρθρωση της επικίνδυνης συμμορίας που είχε ως ορμητήριο την Πολυτεχνειούπολη.

Συνέλαβαν δεκάδες άτομα και εξιχνίασαν 27 ληστείες ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται καθώς υπάρχουν πτυχές που δεν έχουν φωτιστεί.

Οι αστυνομικοί στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις συνομιλίες και τις επαφές που είχαν οι συλληφθέντες με τα κινητά τους τηλέφωνα να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών. Παράλληλα τα στελέχη της Ασφάλειας αναζητούν και μέλη της συμμορίας που δεν έχουν συλληφθεί.

Οι σχέσεις με την τρομοκρατία

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδα «Το Βήμα» ο 30χρονος που νοσηλεύεται φρουρούμενος στον «Ερυθρό Σταυρό» και φέρεται ως αρχηγός της συμμορίας της Πολυτεχνειούπολης κατέθετε χρήματα στον λογαριασμό αντιεξουσιαστή, ο οποίος κατηγορήθηκε για την αποστολή του τρομοδέματος με παραλήπτη τον πρώην Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο το 2017.

Μάλιστα η εντολή για την κατάθεση των χρημάτων δόθηκε από το θείο του 30χρονου. Πρόκειται για έναν Αλβανό με το παρατσούκλι ΤΙΤΙ που έχει και εκείνος βαρύ ποινικό παρελθόν.

Πολιτική κόντρα για τις φοιτητικές εστίες

Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνεχίζεται.

«Στη φοιτητική εστία, τη συγκεκριμένη στου Ζωγράφου, υπήρχαν στοιχεία από το 2018. Η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα για να το αντιμετωπίσει», δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος .

«Θεοδωρικάκος και Κεραμέως ας απαντήσουν λοιπόν: Γιατί εδώ και τρία χρόνια που ήταν γνωστές οι καταγγελίες για την εγκληματική δράση στις εστίες η αστυνομία δεν έκανε τίποτα; Θέλετε να πάρουμε στα σοβαρά την απάντηση Θεοδωρικάκου ότι φταίει η καραντίνα; Δηλαδή η εγκληματική ομάδα ήταν σε καθεστώς τηλεργασίας;», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο Facebook ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει ευθύνες στην κυβέρνηση για τα χρήματα που προορίζονται στη φύλαξη των εστιών.

