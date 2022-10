Κοινωνία

Αστυνομικός συνελήφθη για πλαστογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα

Έβγαζε «μαϊμού» άδειες πώλησης και αγοράς κυνηγετικών όπλων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες είναι αστυνομικός ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος υπηρετώντας σε Γραφείο Όπλων υπηρεσίας της Θεσσαλίας προέβη σε 13 περιπτώσεις, στην έκδοση αδειών πώλησης και αγοράς κυνηγετικών όπλων, οι οποίες, είτε έφεραν πλαστογραφημένες υπογραφές, είτε είχαν διορθώσεις ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη, είτε δεν βρέθηκαν οι ατομικοί φάκελοι των συμβαλλομένων μερών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν είχαν πραγματοποιηθεί από τον συλληφθέντα οι απαραίτητες υπηρεσιακές ενέργειες, για την παραλαβή και καταχώριση του, ενώ παράλληλα βρέθηκαν στο τηρούμενο αρχείο εκδοθείσες άδειες αγοράς και κατοχής του όπλου καταφανώς πλαστές.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

