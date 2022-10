Πολιτισμός

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο η Ολένα Ζελένσκα (εικόνες)

Την Ολένα Ζελένσκα, σύζυγο του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελενσκι, δέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Η πρώτη κυρία της Ουκρανίας συνοδευόταν από τον Andriy Yermak, επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, την Yulia Svyrydenko, πρώτη αναπληρώτρια πρωθυπουργό της Ουκρανίας, τον Αndrii Sybiha, αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Άγκυρα, Vasyl Bodnar, και τον γενικό πρόξενο στην Πόλη, Roman Nedilskyi, στελέχη της Προεδρίας και συνεργάτες της.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Παναγιώτατος εξέφρασε για άλλη μία φορά τη συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον σκληρά δοκιμαζόμενο από τον πόλεμο ουκρανικό λαό, ο οποίος με σθένος και αποφασιστικότητα υπερασπίζεται την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας του, και εξέφρασε την ευχή σύντομα ο πόλεμος να τερματιστεί και να επανέλθει η ειρήνη στην Ουκρανία.

Η Ολένα Ζελένσκα ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για το ενδιαφέρον και τη στήριξή του προς τον λαό της Ουκρανίας.

Στη συνάντηση παρέστη και Μ. Εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Προηγουμένως, η Ολένα Ζελένσκα προσκύνησε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, όπου ο ουκρανικής καταγωγής Πατριαρχικός Διάκονος Επιφάνιος Καμιάνοβιτς, ο οποίος εκτέλεσε χρέη διερμηνέως, την ενημέρωσε για την ιστορία και τα κειμήλια που φυλάσσονται σε αυτόν.

