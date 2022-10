Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το Super Cup κατέκτησαν οι “ερυθρόλευκοι”

"Κόκκινη" η πρώτη κούπα της σεζόν με περίπατο του Ολυμπιακού επί των "πρασίνων" στον τελικό του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup για πρώτη φορά στην Ιστορία του και ταυτόχρονα τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Στο 3ο Super Cup, η ομάδα του Πειραιά νίκησε τον περυσινό νικητή, Παναθηναϊκό, με 67-52, στη Ρόδο «καθαρίζοντας» ουσιαστικά στην 3η περίοδο, όταν δέχτηκε 9 πόντους. Αν και οι δύο ομάδες ήταν εμφανώς ανέτοιμες, η άμυνα των «ερυθρόλευκων» και η υπεροχή στον τομέα των ριμπάουντ ήταν οι τομείς που έκαναν τη διαφορά. MVP του 3ου Super Cup αναδείχτηκε ο Γάλλος διεθνής σέντερ του Ολυμπιακού, Μουσταφά Φαλ.

Double double σημείωσε ο Σάσα Βεζένκοφ με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ, ο Μουσταφά Φαλ πέτυχε επίσης 12 πόντους, ενώ 11 πρόσθεσε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Με 9 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Μπόλομπόι ήταν καθοριστικός για τους Πειραιώτες.

Ο Παναθηναϊκός είχε πρώτο σκόρερ τον Πάρις Λι με 12 πόντους, ο Ντέρικ Ουίλιαμς πέτυχε 10 πόντους, ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης είχε συγκομιδή 8 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Γκριγκόνις είχε 0/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 34-37, 43-56, 52-67

O Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 9-2, με τον Ουίλιαμς να σημειώνει τους επτά πόντους. Τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Κέιναν ήταν η αρχή ενός σερί 10-0 του Ολυμπιακού με το οποίο προηγήθηκε, με 9-12. Οι «πράσινοι» προσπάθησαν ν' ανακτήσουν το προβάδισμα, αλλά οι Φαλ και Ουίλιαμς είχαν απαντήσεις για το 15-18 υπέρ του Ολυμπιακού στην 1η περίοδο. Ο Παναθηναϊκός προσπέρασε τελικά με 24-23, με τον Παπαγιάννη κι ενώ πριν οι Μποχωρίδης και Γκριγκόνις πέτυχαν συνεχόμενους πόντους. Όμως, η ομάδα του Πειραιά μετέφερε το παιχνίδι της στα ρακέτα, με τον Μπόλομποϊ να μην βρίσκει αντίπαλο. Mε δύο διαδοχικά τρίποντα του Λι, οι «πράσινοι» ισοφάρισαν σε 32-32. Όμως, ο Αμερικανός ψηλός των «ερυθρόλευκων» παρέμεινε ζεστός, έφτασε τους 9 πόντους και τα 7 ριμπάουντ μέχρι το ημίχρονο, το οποίο έληξε με 34-37, μετά το τρίποντο του ΜακΚίσικ.

Η άμυνα του Ολυμπιακού έσφιξε στην 3η περίοδο, διάστημα στο οποίο ο Παναθηναϊκός σημείωσε μόλις 9 πόντους έναντι 19 των Πειραιωτών. «Κλειδί» ήταν ο έλεγχος των ριμπάουντ για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Φαλ να παίρνει τη σκυτάλη από τον Μπόλομποϊ στη ρακέτα και να βοηθά σημαντικά την ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός πέρα από τις δύο βολές του Γκριγκόνις, τα τρίποντα των Μποχωρίδη και Ουίλιαμς και μία εύστοχη βολή του Πονίτκα δεν μπόρεσε ν' απειλήσει σ' αυτό το διάστημα τον αντίπαλό του, για το 43-56 στο 30ό λεπτό. Βεζένκοφ και Λαρεντζάκης διατήρησαν μια διαφορά ασφαλείας για τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό να μην καταφέρνει να πετύχει την ανατροπή στο 4ο δεκάλεπτο.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Καλαϊτζάκης Π., Λι 12 (2), Παπαγιάννης 8, Ουίλιαμς 10 (2), Γκριγκόνις 4, Μποχωρίδης 8 (2), Άντριους 2, Καλαϊτζάκης Γ., Πονίτκα 8 (1), Γκουντάιτις

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (1), Κέιναν 6 (2), Φαλ 12, Βεζένκοφ 12 (2), Παπανικολάου 2, Λούντζης, Λαρεντζάκης 11 (1), Σλούκας 2, Μπόλομποϊ 9, Πίτερς 2, ΜακΚίσικ 5

Στο 3ο Super Cup, το οποίο διεξήχθη στη Ρόδο το διήμερο 1-2 Οκτωβρίου 2022, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

SUPER CUP 2022

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Σάββατο 1 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός-Κολοσσός Ρόδου 72-67

Ολυμπιακός-Προμηθέας Πατρών 93-65

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου

«Μικρός» τελικός

Κολοσσός Ρόδου-Προμηθέας Πατρών 71-95

ΤΕΛΙΚΟΣ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-67

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Προμηθέας Πατρών Κολοσσός Ρόδου

