ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Νίκη με ανατροπή για τους “πράσινους”

Ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ και διατήρησε το απόλυτο στη Super League.

Την έκτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στη φετινή Super League σημείωσε ο Παναθηναϊκός. Αν κι έμεινε πίσω στο σκορ από το γκολ του Νέλσον Ολιβέιρα (18') - πρώτο του Πορτογάλου έπειτα από περίπου 14 μήνες - η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφερε τα πάνω κάτω στην Τούμπα χάρη στα δύο τέρματα του Αϊτόρ (51', 73'πέν.), ο οποίος εφτασε τα έξι γκολ σε ισάριθμα ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ. Στους 18 βαθμούς οι "πράσινοι", επτά πάνω από τους διώκτες τους, με το ξεκίνημά τους να προμηνύει τίτλο.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν πρώτοι στο ματς, στο 12', με τον Άνταμ Τσέριν να βρίσκει τον Αϊτόρ, το σουτ του οποίου έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο Ντόμινικ Κοτάρσκι. Πέντε λεπτά μετά, από σέντρα του Λευτέρη Λύρατζη, ο Ολιβέιρα αστόχησε με το κεφάλι, αλλά στο 18' ο Πορτογάλος δε λάθεψε: ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε την πάσα, ο Ντόουγκλας Αουγκούστο "τσίμπησε" την μπάλα όσο χρειαζόταν για να πλασάρει ο Ολιβέιρα με το δεξί τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι για το 1-0. Οι γηπεδούχοι έριξαν το ρυθμό κι οι ευκαιρίες εξέλειπαν. Ένα σουτ του Κάλεντ Νάρεϊ (32') κι ένα του Αντράζ Σπόραρ (37') κατέληξαν στις αγκαλιές των τερματοφυλάκων ενώ η κεφαλιά του Γιασμίν Κούρτιτς στο 45' δε βρήκε στόχο.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρούμπεν Πέρεθ βρήκε εξαιρετικά τον Αϊτόρ στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, ο Ισπανός πέρασε και τον Κοτάρσκι για να κάνει σε κενή εστία το 1-1. Ο τραυματισμός του Ολιβέιρα, άλλαξε κι άλλο την εικόνα του αγώνα, αφού ο ΠΑΟΚ ξέμεινε από κλασικό φορ. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι σπατάλησαν σπουδαία ευκαιρία στο 64', όταν ο Αουγκούστο αστόχησε με το αριστερό έπειτα από την ωραία ενέργεια του Ζίβκοβιτς. Πέντε λεπτά μετά, από ασυνεννοησία στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Κοτάρσκι βρήκε με τη γροθιά τον Σπόραρ. Η κεφαλιά του Σλοβένου πέρασε έξω, αλλά έπειτα από την παρέμβαση του VAR ο Γιούλιαν Βάινμπεργκερ έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Αϊτόρ ευστόχησε για το 1-2 στο 73'. Κι ενώ όλα έδειχναν... τέλος, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανατράπηκε από τον Όρντουρ Μάγκνουσον στο 90'. Ο Βάινμπεργκερ έδειξε αρχικά την άσπρη βούλα, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR, πήρε πίσω την απόφασή του.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με τους τρεις βαθμούς από τη Θεσσαλονίκη, υποχρεώνοντας τον ΠΑΟΚ στην πρώτη φετινή ήττα και πλέον μπορεί να ονειρεύεται την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Λύρατζης (86' Κωνσταντέλιας), Ίνγκασον, Νάσμπεργκ, Βιεϊρίνια (77' Τσαούσης), Ντάντας (76' Ελ Καντουρί), Κούρτιτς (86' Γκορντετζιάνι), Νάρεϊ, Ντάγκλας Αουγκούστο, Α. Ζίβκοβιτς, Ολιβέιρα (57' Μπίσεσβαρ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Κουρμπέλης, Τσέριν, Αϊτόρ (90'+5' Σάρλια), Μπερνάρ (90' Γκάνεα), Σπόραρ (85' Ιωαννίδης).

