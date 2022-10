Κοινωνία

Ακυβέρνητο πλοίο στο Στενό του Καφηρέα

Μηχανική βλάβη προέκυψε σε πλοίο που έμεινε ακυβέρνητο στο Στενό του Καφηρέα.

Πλοίο ξεκίνησε από την Ιταλία με σημαία Καραβαϊκής με προορισμό στο λιμάνι του Βόλου.

Το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο στο Στενό του Καφηρέα.

Ρυμουλκό που έφυγε από το λιμάνι του Λαυρίου μεταβαίνει στο σημείο προς βοήθεια.

