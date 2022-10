Πολιτική

Σύνοδος της Πράγας: Η επιστολή του Σαρλ Μισέλ

Στην Πράγα στραμμένο το ενδιαφέρον της Ευρώπης και των 27 την ερχόμενη Πέμπτη. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γράφει λίγο πριν.

Η ασφάλεια, η ενέργεια και η μετανάστευση είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην συνεδρίαση την Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας την Πέμπτη 6η Οκτωβρίου στην Πράγα, αναφέρει η επιστολή πρόσκλησης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ προς τους 27.

«Η φιλοδοξία μας είναι να φέρουμε τους ηγέτες κοντά σε ισότιμη βάση και να προωθήσουμε τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ώστε, από κοινού, να εργαστούμε για την ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας της Ευρώπης στο σύνολό της» αναφέρει ο κ. Μισέλ.

Την επομένη, θα λάβει χώρα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής με κύρια ζητήματα στην ατζέντα τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενέργεια και την οικονομική κατάσταση.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει ότι «πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι εγγυόμαστε την ασφάλεια εφοδιασμού καθώς και οικονομικά προσιτή ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μας, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει το κρύο του χειμώνα».

Ακολουθεί η επιστολή του:

«Σε λίγες μέρες θα συγκεντρωθούμε για δύο σημαντικά γεγονότα στην Πράγα: την πρώτη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας την 6η Οκτωβρίου και την άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη μέρα.

Πρώτη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, πραγματοποιήσαμε στρατηγική συζήτηση για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εταίρους της στην Ευρώπη.

Με τις δραματικές συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας να επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές χώρες σε πολλά μέτωπα, συμφωνήσαμε να ιδρύσουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα με στόχο τη συγκέντρωση χωρών της ευρωπαϊκής ηπείρου και την παροχή πλατφόρμας για πολιτικό συντονισμό. Η φιλοδοξία είναι να φέρουμε τους ηγέτες κοντά σε ισότιμη βάση και να προωθήσουμε τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ώστε, από κοινού, να εργαστούμε για την ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας της Ευρώπης στο σύνολό της.

Κατά τις διάφορες προγραμματισμένες ανταλλαγές, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, η οικονομική κατάσταση, η ενέργεια, το κλίμα και η μετανάστευση και η κινητικότητα. Δεν προβλέπεται επίσημη γραπτή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Όσον αφορά τις πρακτικές πτυχές, η συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο της Πράγας στις 6 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει με εναρκτήρια συνεδρίαση της ολομέλειας από τις 13:00 έως τις 14:00. Στη συνέχεια θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης μέχρι περίπου τις 16:00. Από τις 16:00 έως τις 19:00, θα έχετε την ευκαιρία να προγραμματίσετε διμερείς συναντήσεις. Η ολομέλεια λήξης θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του δείπνου.

Άτυπη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ

Θα συναντηθούμε στις 7 Οκτωβρίου για την άτυπη συνάντησή μας. Θα συζητήσουμε τα τρία πιο πιεστικά -και αλληλένδετα- θέματα για όλους μας, δηλαδή τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, την ενέργεια και την οικονομική κατάσταση.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να μαίνεται. Δυστυχώς το Κρεμλίνο έλαβε ανεύθυνα βήματα κλιμάκωσης: οργάνωσε επιστράτευση, ψευδή καταναγκαστικά ‘δημοψηφίσματα’ και την παράνομη προσάρτηση των εδαφών της Ουκρανίας, ενώ συνεχίζει την απειλητική ρητορική του.

Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, πρέπει να σταθούμε ενωμένοι και σταθεροί στην απάντησή μας.

Η αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία και τον λαό της παραμένει ακλόνητη. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα περιοριστικά μέτρα μας για να αυξήσουμε περαιτέρω την πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της. Στη συνάντησή μας θα συζητήσουμε πώς να συνεχίσουμε να παρέχουμε ισχυρή οικονομική, στρατιωτική, πολιτική και οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί.

Θα εξετάσουμε επίσης τον καλύτερο τρόπο προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δραματικές επιπτώσεις στην ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη, με δευτερογενή επίδραση στην οικονομία μας. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι εγγυόμαστε την ασφάλεια εφοδιασμού καθώς και οικονομικά προσιτή ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μας, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει το κρύο του χειμώνα. Θα αξιολογήσουμε τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί ως προς αυτό και θα καθοδηγήσουμε τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί καλά συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση.

Θα εξετάσουμε επίσης πώς να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτές τις προκλήσεις για την οικονομία μας συνολικά. Η αντιμετώπιση των υψηλών τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η υποστήριξη της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας και η προστασία των ευάλωτων που υποφέρουν περισσότερο από τους υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Περισσότερο από ποτέ, το κλειδί θα είναι η ικανότητά μας να είμαστε ενωμένοι και να συντονίζουμε την πολιτική μας αντίδραση σε πνεύμα αλληλεγγύης και υπεράσπισης των κοινών μας συμφερόντων».

