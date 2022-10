Κόσμος

Εκλογές στη Βραζιλία: Πρωτιά Λούλα και δεύτερος γύρος

Στο δεύτερο γύρο των εκλογών της Βραζιλίας θα αναδειχθεί ο νέος Πρόεδρος της χώρας. Τα μηνύματα των δύο αντιπάλων.

Ο κεντροαριστερός πρώην πρόεδρος Λούλα κατέλαβε μεν την πρώτη θέση στον 1ο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή στη Βραζιλία, μπροστά από τον ακροδεξιό αρχηγό του κράτους Ζαΐχ Μπολσονάρου, αλλά το προβάδισμά του είναι πολύ μικρότερο από ό,τι προέβλεπαν δημοσκοπήσεις και θα χρειαστεί να διεξαχθεί δεύτερος γύρος ανάμεσα στους δυο τους την 30ή Οκτωβρίου.

Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα εξασφάλισε 47,91% των ψήφων, έναντι 43,65% του κ.Μπολσονάρου, με βάση τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε το Ανώτατο Εκλογοδικείο (TSE) με το 97,3% των ψήφων καταμετρημένο, ενώ το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Datafolha τον πίστωνε προχθές Σάββατο με προβάδισμα 14 εκατοστιαίων μονάδων.

Οι αριθμοί αυτοί σημαίνουν ότι η νίκη του Λούλα από τον πρώτο γύρο είναι αδύνατη.

«Ο αγώνας συνεχίζεται ως την τελική νίκη», δήλωσε ο κεντροαριστερός πρώην πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

«Θα τις κερδίσουμε αυτές τις εκλογές», διαβεβαίωσε ο ιστορικός ηγέτης του Κόμματος Εργαζόμενων (PT), που έλαβε περί το 48% των ψήφων έναντι 43% του κ. Μπολσονάρου, υποσχόμενος «περισσότερες μετακινήσεις, περισσότερες συγκεντρώσεις» για να συναντηθεί με Βραζιλιάνους καθώς θα διεκδικήσει την τρίτη του θητεία στο κορυφαίο αξίωμα της χώρας την 30ή Οκτωβρίου.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας δήλωσε πως «νίκησε τα ψέματα» των δημοσκοπήσεων και εξέφρασε αισιοδοξία ενόψει του δεύτερου γύρου της 30ής Οκτωβρίου.

Ο αρχηγός του κράτους έλαβε το 43% των ψήφων έναντι 48% του αντιπάλου του, μολονότι η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο, πίστωνε στον κεντροαριστερό πρώην πρόεδρο προβάδισμα 14 εκατοστιαίων μονάδων.

