Αγροδιατροφή: Ξεκινούν οι αιτήσεις για ενίσχυση σε πρωτογενή τομέα και μεταποίηση

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση και τι περιλαμβάνει αυτή. Οι προθεσμίες και η πλατφόρμα των αιτήσεων.

Ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της αγροδιατροφής, που περιλαμβάνει την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολών είναι η 30ή Δεκεμβρίου 2022.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καθεστώτος ενίσχυσης είναι τα εξής:

Α. Για τον πρωτογενή τομέα, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβεί τις 500.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται μπορεί να αφορούν σε ίδρυση νέας μονάδας, σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας ή σε εκσυγχρονισμό.

Τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης για την υπαγωγή στο εν λόγω καθεστώς έχουν ως εξής:

75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους,

40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής,

50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και στα ανώτατα όρια των ως άνω ποσοστών για κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Β. Για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στα 3.000.000 ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο, που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ορίζεται στα 3.000.000 ευρώ για τις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και στα 5.000.000 ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Τα επενδυτικά σχέδια μπορεί να αφορούν σε ίδρυση νέας μονάδας, σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας, σε εκσυγχρονισμό ή σε διαφοροποίηση σε νέα προϊόντα. Τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα οριζόμενα στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2021-2027.

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Γ. Για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται σε ενότητες και συνδυάζουν την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση, το συνολικό ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο ποσό των 3.500.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ή των 3.500.000 ευρώ για τα κεφαλαιακά κίνητρα (επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης) ή των 5.500.000 ευρώ για τη φορολογική απαλλαγή, για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

