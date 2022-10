Κόσμος

Κυκλώνας “Ίαν”: Εκατόμβη νεκρών – “Σβήστηκαν” συνοικίες από το χάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν πλήξει ποτέ τις ΗΠΑ είναι ο κυκλώνας «Ίαν» που πέρασε από τη Φλόριντα και την Νότια Καρολίνα.

Ο απολογισμός των θυμάτων του κυκλώνα Ίαν, ο οποίος έπληξε νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους 62 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή.

Η επιτροπή των ιατροδικαστικών της Φλόριντας ανακοίνωσε χθες πως έχει επιβεβαιώσει 58 θανάτους εξαιτίας του ακραίου καιρικού φαινομένου, ενώ ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας δήλωσε προχθές Σάββατο ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του κυκλώνα.

Ο προηγούμενος απολογισμός στη Φλόριντα έκανε λόγο για 44 νεκρούς.

Ο Ίαν, ο οποίος συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν πλήξει ποτέ τις ΗΠΑ, έσβησε από τον χάρτη ολόκληρες συνοικίες, κατέστρεψε γραμμές του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού και γέφυρες καθώς σάρωνε τις νοτιοδυτικές ακτές της Φλόριντας από την Τετάρτη.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες έπληξαν τομείς στα ενδότερα της πολιτείας. Ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να ψάχνουν θύματα.

Μετά το καταστροφικό πέρασμά του από τη Φλόριντα ο Ίαν κατευθύνθηκε προς τον Ατλαντικό, όμως έκανε αναστροφή και έπληξε τη Νότια Καρολίνα έχοντας μετατραπεί ξανά σε κυκλώνα Κατηγορίας 1, ενώ προκάλεσε επίσης σφοδρές βροχοπτώσεις και στη Βόρεια Καρολίνα.

Χθες Κυριακή εξάλλου, η ακτοφυλακή ανακοίνωσε πως ανέστειλε τις έρευνες για τον εντοπισμό δεκαέξι μεταναστών που αγνοούνται μετά το ναυάγιο πλεούμενου που τους μετέφερε, εν μέσω του κυκλώνα, στο αρχιπέλαγος των Κιζ.

Δύο από τους επιβαίνοντες στο σκάφος ανασύρθηκαν νεκροί. Εννέα μπόρεσαν να σωθούν κολυμπώντας.

Ειδήσεις σήμερα:

Διπλή δολοφονία στην Καβάλα: Σκότωσε πρώτα το παιδί για να την τιμωρήσει

Ακυβέρνητο πλοίο στο Στενό του Καφηρέα

Κορονοϊός: Ξεκινά ο εμβολιασμός με τα επικαιροποιημένα εμβόλια