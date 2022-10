Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - Μενδώνη: ο Μητσοτάκης θα θέσει θέμα επιστροφής στη Λιζ Τρας

Τι ανέφερε από την Ιταλία που βρίσκεται για συνέδριο η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Σε συνέδριο στη Φλωρεντία, του οποίου μία από τις κύριες ενότητες ήταν αφιερωμένη στην ανάγκη επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα και ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής, έλαβε μέρος η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ- ΜΠΕ για τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής και για την ουσιαστική υποστήριξη της Ιταλίας στο αίτημα της χώρας μας για επιστροφή των Γλυπτών, η κυρία Μενδώνη υπογράμμισε:

«Από τη Φλωρεντία εστάλη, όντως, ένα ισχυρό μήνυμα. Όλοι όσοι ήμασταν παρόντες -και όλοι οι Ιταλοί, εκτός εμού και του κυρίου Σταμπολίδη, o οποίος πήρε μέρος με μήνυμα εξ αποστάσεως- τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι, για την πολιτιστική κληρονομία διεθνώς, να φτάσουμε στην επιστροφή και στην επανένωση των Γλυπτών στην Αθήνα. Πρέπει να πω ότι μετά την άριστη συνεννόηση και τη συμφωνία για την επιστροφή του θραύσματος Fagan, το οποίο βρισκόταν στη Σικελία, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι Ιταλία και Ελλάδα ακολουθούν τον ίδιο δρόμο σε όλα τα ζητήματα επιστροφής πολιτιστικών αγαθών που έχουν εξαχθεί παράνομα από τις δυο χώρες. Αυτό αποδείχθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο στο επίπεδο της περιφερειακής κυβέρνησης της Σικελίας όσο και της Ιταλικής Δημοκρατίας που, εν τέλει, συνηγόρησε στην παραμονή του θραύσματος Fagan στην Αθήνα και στην επανένωσή του στο Μουσείο της Ακρόπολης».

Με αναφορά, πάντα, στη θερμή υποδοχή της οποίας έτυχε στη Φλωρεντία, η Λίνα Μενδώνη τόνισε: «Η στήριξη των Ιταλών επιβεβαιώθηκε, μεταξύ των άλλων, με την παρέμβαση του κυβερνήτη της Τοσκάνης και του διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου της Νάπολης. Τα επιστημονικά επιχειρήματα ήταν έντονα, αλλά υπήρξε -όπως διαπιστώσαμε όλοι- και συναισθηματική φόρτιση, ιδιαίτερα όταν ακούστηκε ο Εθνικός μας Ύμνος, τον οποίο ζήτησαν να ανακρουσθεί, οι Ιταλοί φίλοι μας».

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις επόμενες κινήσεις του υπουργείου Πολιτισμού προς επίτευξη του βασικής σημασίας αυτού στόχου, η κυρία Μενδώνη απάντησε:

«Ο πρωθυπουργός, στη χθεσινή συνέντευξή του στους Sunday Times, είπε ότι θα θέσει το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών στην κυριά Τρας, τη νέα πρωθυπουργό της Βρετανίας. Επομένως, το αίτημά μας θα τεθεί για μια ακόμη φορά και από τα πλέον επίσημα χείλη. Εμείς, ως υπουργείο Πολιτισμού -προφανώς υπό τις οδηγίες του πρωθυπουργού- αφενός ακολουθούμε την κατεύθυνση της ανάδειξης του ζητήματος σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση πως είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε στον διάλογο με τη βρετανική πλευρά, έτσι όπως ορίζει η απόφαση της UNESCO, του Σεπτεμβρίου του 2021. Δηλαδή, σε έναν ειλικρινή διάλογο. Και θα επαναλάβω, για μια ακόμη φορά, αυτό που είπε ο πρωθυπουργός στον Μπόρις Τζόνσον, τον Νοέμβριο του 2021: "εφόσον τα γλυπτά επιστραφούν στην Αθήνα, η Ελλάδα θα φροντίσει να μην μείνουν κενές οι αίθουσες στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά η χώρα μας να του εξασφαλίζει περιοδικές εκθέσεις". Πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι θα τραβάει το ενδιαφέρον ενός κοινού, που θα θέλει να βλέπει συνεχώς καινούρια πράγματα».

Κατά την παραμονή της στην πρωτεύουσα της Αναγέννησης, η υπουργός επισκέφθηκε την έκθεση Turisma, αφιερωμένη στην αρχαιολογία και τον πολιτιστικό τουρισμό.

Η κυρία Μενδώνη έφτασε στη Φλωρεντία αμέσως μετά το ταξίδι της στο Μεξικό, όπου συμμετείχε στο Mundiacult 2022, το διεθνές συνέδριο που οργανώνεται από την UNESCO. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο είχε πραγματοποιηθεί πριν από σαράντα χρόνια, όπου και η Μελίνα Μερκούρη είχε θέσει για πρώτη φορά, από το βήμα του, το θέμα της επιστροφής τω Γλυπτών. Με τη σειρά της, η κυριά Μενδώνη, αναφερόμενη στην πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, τόνισε ότι μετά από σαράντα χρόνια, η επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών είναι θέμα απόλυτης ηθικής τάξης και νομιμότητας, όπως και η ανάγκη ενός ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ των δυο κυβερνήσεων.

