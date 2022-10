Κόσμος

Αφγανιστάν: δεκάδες νεκροί από την επίθεση καμικάζι στην Καμπούλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνεται η λίστα με τους νεκρούς απο την επίθεση καμικάζι στο εκπαιδευτικό κέντρο της Καμπούλ.

Η επίθεση βομβιστή-καμικάζι σε πανεπιστήμιο της Καμπούλ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 43 ανθρώπους, κατά νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η αποστολή Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν.

«Σαράντα τρεις νεκροί. 83 τραυματίες. Τα θύματα είναι κυρίως νέες και κορίτσια», ανέφερε η αποστολή μέσω Twitter, διευκρινίζοντας πως αναμένει ότι ο αριθμός των θυμάτων πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω.

Η επίθεση του βομβιστή-καμικάζι διαπράχθηκε την Παρασκευή, εν μέσω προετοιμασίας για τις πανεπιστημιακές εξετάσεις σε πανεπιστήμιο που βρίσκεται σε συνοικία της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν όπου ζουν μέλη της μειονότητας των Χαζάρων.

Τα περισσότερα θύματα της ενέργειας, για την οποία δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης μέχρι στιγμής, είναι κορίτσια.

Σύμφωνα με τις αρχές των Ταλιμπάν, ο απολογισμός είναι 24 νεκροί και 33 τραυματίες.

Από την Παρασκευή γίνονται σποραδικές διαδηλώσεις γυναικών στην Καμπούλ και σε άλλες πόλεις, με τις συμμετέχουσες να καταδικάζουν την επίθεση. Οι κινητοποιήσεις αυτές κατεστάλησαν αμέσως από δυνάμεις των Ταλιμπάν, που πυροβόλησαν στον αέρα επανειλημμένα για να διαλύσουν τις συμμετέχουσες.

Η εκπαίδευση των κοριτσιών είναι ζήτημα εξαιρετικά λεπτό στο Αφγανιστάν, χώρα με κατά πλειονότητα σουνιτικό πληθυσμό. Οι Ταλιμπάν έχουν απαγορεύσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο και λύκειο) στα κορίτσια. Οι φοιτήτριες αντίθετα μπορούν να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, αλλά ο αριθμός τους θα μειωθεί με τα χρόνια, ελλείψει πρόσβασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Εξάλλου οι Ταλιμπάν θεωρούν την κοινότητα των Χαζάρων ειδωλολατρική και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν το καθεστώς τους πως τους βάζει συχνά στο στόχαστρο.

Ο βραχίονας του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή, το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ), που έχει διαπράξει αρκετές επιθέσεις με στόχο Χαζάρους, τους θεωρεί αιρετικούς και εναντιώνεται επίσης στην εκπαίδευση των κοριτσιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 180 σημεία

Ακυβέρνητο πλοίο στο Στενό του Καφηρέα

Διπλή δολοφονία στην Καβάλα: Σκότωσε πρώτα το παιδί για να την τιμωρήσει