Πολιτική

Μητσοτάκης: εκτάκτως στο Λονδίνο ο Πρωθυπουργός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο λόγος υγείας που αναγκάζει τον Πρωθυπουργό να πραγματοποιήσει το "ταξίδι - αστραπή" στο Λονδίνο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναχωρεί εκτάκτως για το Λονδίνο, λόγω σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του πατέρα της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός θα επιστρέψει προκειμένου να είναι παρών στην αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγροδιατροφή: Ξεκινούν οι αιτήσεις για ενίσχυση σε πρωτογενή τομέα και μεταποίηση

Εκλογές στη Βραζιλία: Πρωτιά Λούλα και δεύτερος γύρος

Κυκλώνας “Ίαν”: Εκατόμβη νεκρών – “Σβήστηκαν” συνοικίες από το χάρτη (εικόνες)