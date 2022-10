Τεχνολογία - Επιστήμη

Διαβήτη προκαλεί η μοναξιά

Επιστημονική έρευνα συνέδεσε την εμφάνιση διαβήτη με το αίσθημα της μοναξιάς.

Τα αισθήματα μοναξιάς συνδέονται με σημαντικά αυξημένο -περίπου διπλάσιο- κίνδυνο εκδήλωσης διαβήτη τύπου 2, δείχνει μια νέα νορβηγική επιστημονική μελέτη. Προηγούμενες έρευνες είχαν συσχετίσει το ψυχικό στρες με τον διαβήτη. Η μοναξιά, που δημιουργεί χρόνιο στρες, αυξάνει τον σχετικό κίνδυνο.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Ρότζερ Χένρικσεν του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών της Δυτικής Νορβηγίας στο Μπέργκεν, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Diabetologia της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD), ανέλυσαν στοιχεία για 24.024 άτομα, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα τόσο για τη διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη, όσο και για την ψυχολογική αξιολόγηση του επιπέδου μοναξιάς κάθε ατόμου.

Αισθήματα μοναξιάς είχαν αναφέρει το 13% των συμμετεχόντων. Στη διάρκεια της μελέτης (1995-2019) 1.179 άνθρωποι ή ποσοστό σχεδόν 5% διαγνώστηκαν με διαβήτη τύπου 2. Το 59% ήταν άνδρες και η μέση ηλικία τους ήταν τα 48 έτη.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν μεγάλη μοναξιά, είχαν διπλάσια πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη, σε σχέση με όσους δεν ένιωθαν καθόλου μοναξιά. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η μοναξιά πρέπει πλέον να συμπεριληφθεί στις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διάγνωση του διαβήτη τύπου 2. Επίσης ανέφεραν ότι χρειάζεται περαιτέρω μελέτη σχετικά με τους βιολογικούς μηχανισμούς που συνδέουν τη μοναξιά με τον διαβήτη.

