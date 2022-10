Κοινωνία

Ηλιούπολη: Ηδονοβλεψίας έκλεψε ζευγάρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον τρόμο έζησε ένα ζευγάρι, την ώρα που είχε…ερωτικές περιπτύξεις μέσα στο αυτοκίνητο.

Θύμα ενός ηδονοβλεψία -κλέφτη έπεσε ένα ζευγάρι στην Ηλιούπολη.

Το ζευγάρι βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο, στο πάρκινγκ του γηπέδου Διάνα και απολάμβανε τις προσωπικές στιγμές του, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Στο σημείο βρισκόταν, όμως, ένας ηδονοβλεψίας, που εκμεταλλεύτηκε και το μισάνοιχτο παράθυρο κι έκλεψε την τσάντα της γυναίκας.

Το ζευγάρι κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης και ο δράστης αναζητείται.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεκτρονικές απάτες με επιδόματα και εφορία - Τι να προσέχετε

Εκλογές στη Βραζιλία: Πρωτιά Λούλα και δεύτερος γύρος

Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος για να μην έχουμε αυξήσεις