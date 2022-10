Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη: η εκδρομή του “Εσκο” και το τέλος της συμμορίας (βίντεο)

Αποκλειστικές εικόνες από τον 30χρονο κακοποιό στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Αποκλειστικές εικόνες για τον αρχηγό της συμμορίας στην Πολυτεχνειούπολης που συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες μετά από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στις φοιτητικές εστίες, έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή "Το Πρωινό".

Όπως ανέφερε ρεπορτάζ της εκπομπής, ο 30χρονος "Εσκο" όσο ήταν καταζητούμενος για πολλά εγκλήματα, ζούσε στη φοιτητική εστία του Πολυτεχνείου και μάλιστα προσκαλούσε κακοποιούς από άλλες χώρες που ήθελαν να περάσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, έκανε... ντόλτσε βίτα.

Όπως αποκάλυψε η Άρια Καλύβα, ο 30χρονος έκανε διακοπές σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στη Βραυρώνα με την αγαπημένη του, όσο οι αρχές, προσπαθούσαν να τον συλλάβουν. Αυτή ήταν και η αρχή του τέλους για τη συμμορία της Πολυτεχνειούπολης.

Αποκλειστικές φωτογραφίες από την εκδρομή του που σήμανε και την αρχή του τέλους για την εξάρθρωση της σπείρας είδαν το φως της δημοσιότητας στην εκπομπή "Το Πρωινό.".

Ακόμη, υενθυμίζεται ότι ο 30χρονος κακοποιός, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και μάλιστα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε από ανθυπαστυνόμο στην προσπάθειά της να τον αποφύγει κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης στις Φοιτητικές Εστίες της Πολυτεχνειούπολης.

