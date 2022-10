Κόσμος

Τουρκία - Καλίν σε Σάλιβαν: Η Τουρκία θα προστατεύσει τα συμφέροντά της σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Καλίν έκανε λόγο για επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας οι οποίες επίσης αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο.



Για τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Μεσόγειο συζήτησαν ο εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν σε συνάντησή τους στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Ιμπραχίμ Καλίν ανέφερε στον Τζέικ Σάλιβαν ότι η Τουρκία δεν θα διστάσει να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι οι επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας οι οποίες επίσης αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο είναι απαράδεκτες.

Συζητήθηκαν επίσης περιφερειακά θέματα, όπως οι διμερείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, οι τομείς συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι διαδικασίες ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, οι εξελίξεις στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και ο Νότιος Καύκασος.

Μαζί με την εφαρμογή του Στρατηγικού Μηχανισμού, εκφράστηκε η προσδοκία να αυξηθούν οι τομείς συνεργασίας με βάση τα κοινά συμφέροντα.

Αναφέρθηκε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας για το θέμα των F-16 θα εξυπηρετήσει τα στρατηγικά συμφέροντα των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ιμπραχίμ Καλίν ανέφερε ότι η Τουρκία παίζει βασικό ρόλος στο ΝΑΤΟ και ότι οι σύμμαχοι πρέπει να ενεργούν με αρμονία και αλληλεγγύη κατά των κοινών κινδύνων για την ασφάλεια και όλων των τρομοκρατικών απειλών.

Ανακοίνωση για την συνάντηση του Τζέικ Σάλιβαν με τον Ιμπραχίμ Καλίν εξέδωσε και ο Λευκός Οίκος σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την επίλυση τυχόν διαφωνιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη: Ηδονοβλεψίας έκλεψε ζευγάρι

Ηλεκτρονικές απάτες με επιδόματα και εφορία - Τι να προσέχετε

Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος για να μην έχουμε αυξήσεις