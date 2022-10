Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι: Ο Χάαλντ έγραψε Ιστορία!

Ο Ερλινγκ Χάαλαντ σπάει όλα τα... κοντέρ και αποδεικνύει έμπρακτα γιατί είναι ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός του πλανήτη.



Ο Ερλινγκ Χάαλαντ σπάει όλα τα... κοντέρ και αποδεικνύει έμπρακτα γιατί είναι ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός του πλανήτη. Ο Νορβηγός στο ντέρμπι του Μάντσεστερ ισοπέδωσε την Γιουνάιτεντ και βρηκε τρεις φορές δίχτυα.

Για τρίτη φορά στην Premier League o Χάαλαντ πέτυχε χατ τρικ και σημείωσε ένα εξωπραγματικό ρεκόρ!

Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι χρειάστηκε μόλις 8 αγωνιστικές για πετύχει τρία χατ τρικ και φυσικά κατέχει το καλύτερο ρεκόρ στην Ιστορία του κορυφαίου αγγλικού πρωταθλήματος!

Πίσω από τον Νορβηγό βρίσκονται ποδοσφαιριστές θρύλοι οι οποίοι χρειάστηκαν πολύ περισσότερες αγωνιστικές για να το πετύχουν.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Μάικλ Οουεν που σημείωσε τρία χατ τρικ σε 48 αγώνες!! Κι ακολουθούν Ροουν Φαν Νιστελρόι 59. Φερνάντο Τόρες 64, Αντριου Κόουλ 65 και Λουίς Σουάρες 71!

Παράλληλα ο Νορβηγός σταρ έγινε ο τρίτος παίκτης, που σημειώνει τρία γκολ στους «κόκκινους διαβόλους», μετά τους Χόρας Μπέιρν (1921) και Φράνσις Λι (1970) κι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των ντέρμπι του Μάντσεστερ, ο οποίος σκοράρει τρεις φορές σε ένα ματς.

