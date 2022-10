Πολιτισμός

Σαχίν Λιτλφέδερ: Πέθανε η Ινδιάνα που αρνήθηκε να παραλάβει το Όσκαρ του Μάρλον Μπράντο

Πρόσφατα η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου της είχε ζητήσει δημοσίως συγγνώμη για την αντιμετώπιση που είχε στην τελετή απονομής των Όσκαρ πριν από σχεδόν 50 χρόνια.

Η Σατσίν Λίτλφεδερ, η Ινδιάνα ακτιβίστρια και ηθοποιός η οποία είχε γιουχαριστεί το 1973 όταν είχε αρνηθεί το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, το οποίο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου είχε απονείμει στον Μάρλο Μπράντο για την ταινία "Ο Νονός", πέθανε σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσε χθες η Ακαδημία.

Η Ακαδημία ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω του Twitter επικαλούμενη τα λόγια της: "Όταν δεν θα είμαι πια εδώ, να θυμάστε πάντα ότι κάθε φορά που θα υπερασπίζεστε την αλήθεια σας, θα διατηρείτε ζωντανή την φωνή μου και τις φωνές των εθνών μας και των λαών μας".

Πριν από δύο εβδομάδες, η Ακαδημία πραγματοποίησε μια τελετή στο νέο μουσείο της στο Λος Άντζελες προς τιμήν της Λίτλφεδερ και ζήτησε δημοσίως συγγνώμη για την αντιμετώπιση που είχε στην τελετή απονομής των Όσκαρ πριν από σχεδόν 50 χρόνια.

Η Λίτλφεδερ, η οποία είναι Ινδιάνα Γιακούι και Απάτσι, γιουχαρίστηκε το 1973 στην τελετή απονομής των Όσκαρ, την πρώτη σε απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο, καθώς εξηγούσε για λογαριασμό του Μάρλον Μπράντο γιατί δεν αποδέχεται ο ηθοποιός το Όσκαρ.

Ο Μπράντο της είχε ζητήσει να παραστεί αντ' αυτού για να αρνηθεί να παραλάβει το συγκεκριμένο βραβείο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο που η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία αντιμετώπιζε τους ιθαγενείς.

"Πήγα εκεί σαν περήφανη Ινδιάνα με αξιοπρέπεια, με θάρρος, με χάρη και με σεμνότητα", είχε πει η Λίτλφεδερ στην εκδήλωση στο μουσείο. "Ήξερα ότι έπρεπε να πω αλήθεια. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να την δέχονταν και άλλοι όχι".

Όπως είχε πει η ίδια, ο αστέρας των γουέστερν Τζον Γουέιν είχε οργιστεί τόσο πολύ ώστε χρειάστηκαν έξι σωματοφύλακες για να τον συνετίσουν και να μην της επιτεθεί.

Η Σατσίν Λίτλφεδερ-- το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Μαρία Κρουθ-- ήταν μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Ηθοποιών και, όπως είχε η ίδια περιγράψει, μετά το συγκεκριμένο περιστατικό της ήταν πολύ δύσκολο να βρει δουλειά στο Χόλιγουντ.

Όταν είχε ρωτηθεί από δημοσιογράφους πριν από την τελετή πως αισθάνεται που έπρεπε να περιμένει τόσο καιρό για να λάβει μια "συγγνώμη", εκείνη είχε απαντήσει "ποτέ δεν είναι αργά για μια συγγνώμη, ποτέ δεν είναι αργά να συγχωρέσεις".

