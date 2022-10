Υγεία - Περιβάλλον

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί – Πλεύρης: Τον Οκτώβριο οι αποφάσεις για τυχόν επιστροφή τους

Ο Υπουργός Υγείας για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς και το ενδεχόμενο επιστροφής τους. Τα επικαιροποιημένα εμβόλια και ο προσωπικός γιατρός.

Επανεξετάζει το ζήτημα των ανεμβολίαστων υγειονομικών το υπουργείο Υγείας, όπως ανέφερε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο κ. Πλεύρης σημείωσε: «Η απόφαση που έχουμε πάρει είναι ότι θα εξετάσουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα του Οκτωβρίου και εντός του Οκτωβρίου θα παρθεί απόφαση και για τα τεστ τα οποία θα γίνονται, αν θα συνεχίσουν και σε ποιον βαθμό, καθώς επίσης και για την τύχη των ανεμβολίαστων υγειονομικών. Δηλαδή, αντί η απόφαση να παρθεί στα τέλη του χρόνου, θα εξετάσουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα του Οκτωβρίου και με βάση αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα θα παρθεί απόφαση αν θα επιστρέψουν ή όχι νωρίτερα».

«Παρακολουθούμε την πανδημία και αντί να αποφασίσουμε στο τέλος του χρόνου για την τύχη τους -αν επιστρέψουν ή όχι- θα δούμε και τα στοιχεία του Οκτωβρίου για να έχουμε μία ασφαλή εικόνα», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Για τα εμβόλια επεσήμανε πως «σήμερα έχουμε τα τελευταία επικαιροποιημένα εμβόλια. Δεν περιμένουμε άλλα. Αυτό τι σημαίνει; Εκτός του ότι προστατεύουν από τη βαριά νόσηση που προστάτευαν όλα τα άλλα, είναι στοχευμένα ειδικά και για τις υπομεταλλάξεις Όμικρον 4, Όμικρον 5, άρα σημαίνει ότι σε μεγάλο βαθμό προστατεύει και από την απλή μόλυνση».

Οι οδηγίες, όπως είπε, παραμένουν οι ίδιες για τους άνω των 60 ετών. Υπάρχει σύσταση για όσους έχουν σημαντικά προβλήματα υγείας. «Σε όλες τις άλλες ηλικίες δεν υπάρχει σύσταση, αλλά σε συνεννόηση με τον γιατρό, εάν τυχόν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας που δικαιολογεί το εμβόλιο, πάμε και το κάνουμε», υπογράμμισε. Όσον αφορά τον προσωπικό γιατρό, ο κ. Πλεύρης επανέλαβε πως θα προχωρήσει σε 3 φάσεις, με την πρώτη να έχει ήδη ολοκληρωθεί.

«Η πρώτη φάση ήταν γενικοί γιατροί παθολόγοι και γιατροί του Δημοσίου, κατα την οποία βρήκαμε 3.400 γιατρούς. Οι 3.400 γιατροί είχαν μία δυναμική κάλυψη περίπου 6.000.000 κόσμο, ήδη έχουν εγγραφεί 4.200.000 στην Αττική και σε κάποιες άλλες περιοχές, αλλά ειδικά στην Αττική πια έχει εξαντληθεί η δυναμική», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, πλέον ξεκινά η δεύτερη φάση που μπαίνουν 10 ειδικότητες με βάση την παθολογία. «Υπολογίζουμε 10 Οκτωβρίου να έχουν μπει αυτοί οι γιατροί, γιατί είναι νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, άρα από τις 10 Οκτωβρίου θα υπάρξει ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία, θα ξανανοίξει ουσιαστικά το σύστημα που παραμένει ανοιχτό αλλά έχουμε πει στους συμπολίτες μας ότι δεν χρειάζεται αν δεν βρίσκουν γιατρό κοντά στην περιοχή τους να ψάξουν αλλού», τόνισε.

«Θα έχουμε νέα πληθώρα γιατρών που θα αφορούν και τις ειδικότητες. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο θα έχουμε το τρίτο στάδιο που πια θα είναι ιδιώτες γιατροί οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν άμεση σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και στην πορεία θα ανοίξουν κάποια στιγμή και οι παιδίατροι για τον παιδιατρικό πληθυσμό», κατέληξε ο κ. Πλεύρης.

