Ακάρ: Ο εξοπλισμός των νησιών σημαίνει έξοδο από τις συμφωνίες Λωζάνης – Παρισίου

Για την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο, τις «παραβιάσεις» της Ελλάδας και το μεταναστευτικό, αλλά και για την «χείρα» διπλωματίας που απλώνει η Τουρκία στην Ελλάδα μίλησε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.

«Παρακολουθούμε μέρα νύχτα» την απόφαση για άρση εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσία Ακάρ λέγοντας ότι η Τουρκία είναι δίπλα στους Τουρκοκύπριους και η θέση της είναι η ίδια σήμερα όπως ήταν το ‘74. Ο Χουλουσί Ακάρ ισχυρίστηκε ακόμη ότι «ο εξοπλισμός των νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς σημαίνει έξοδο από τις συμφωνίες της Λωζάνης και του Παρισιού».

Σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Ακσάμ, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας είπε ότι «ο πρώην πρόεδρος μια χώρας υποστηρίζει τη σφαγή της Τριπολιτσάς. Υπάρχουν Αλβανοί, Τούρκοι, Εβραίοι άμαχοι και Ρωμιοί μεταξύ εκείνων που σκοτώθηκαν. Ένας που είναι άνθρωπος δεν υπερασπίζεται τη σφαγή». Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι «οι Έλληνες παρέμειναν υπό Οθωμανική κυριαρχία για 400 χρόνια, αλλά δεν έχασαν τη γλώσσα και τη θρησκεία τους. Τώρα, το ίδιο έθνος, κατηγορεί ένα έθνος που συμπεριφέρθηκε έτσι εδώ και 400 χρόνια, για διώξεις και γενοκτονία! Λένε στον λαό στη Δυτική Θράκη ‘Δεν είστε Τούρκοι’. Στην Αθήνα υπάρχει ένα τζαμί του οποίου το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από ορθόδοξους!».

Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι «το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λωζάνης, το άρθρο 14 Παρισίων λένε ότι τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς δεν μπορούν να εξοπλιστούν. Δεν μπορείτε να στρατιωτικοποιήσετε αυτά τα νησιά. Εάν το κάνετε αυτό, σημαίνει ότι αποχωρείτε από τη συμφωνία».

Ο Χουλουσί Ακάρ ισχυρίστηκε ακόμη ότι «οι παρενοχλήσεις και οι προκλήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο συνεχίζονται. Λαμβάνουμε μέτρα εναντίον τους. Στις 22 Αυγούστου, ένα αμερικανικό αεροπλάνο πετούσε στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια αποστολής του ΝΑΤΟ και εμείς τους προστατεύαμε. Ήρθαν τότε ελληνικά αεροπλάνα και μας αναχαίτισαν. Αυτό σημαίνει ‘εχθρική κίνηση’. Το μεταφέραμε στο ΝΑΤΟ. Είπαν: ‘Δεν ξέραμε ότι ήταν τουρκικό αεροπλάνο’. Γελούν και τα κοράκια με αυτό».

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό που έχει συμβεί. Βλέποντάς το αντικειμενικά δουλεύουμε με τέτοιο τρόπο ώστε οι εξελίξεις να είναι πλήρως υπό τον έλεγχό μας. Το πιο σημαντικό μας πρόβλημα είναι ότι οι δυτικές χώρες δεν είναι αντικειμενικές», υποστήριξε.

Ο Τούρκος Υπουργός είπε «παρόλα αυτά, λέμε ‘ειρήνη’, λέμε ‘διάλογο’, λέμε ‘πάρτε το χέρι της ειρήνης απλώσαμε’. Ενώ πιέζουμε τη διπλωματία μέχρι το τέλος, παίρνουμε επίσης κάθε είδους μέτρα στο πεδίο»

Κατηγόρησε την Ελλάδα και για το μεταναστευτικό. «Οι Έλληνες ισχυρίζονται ότι διέσωσαν εκατοντάδες πρόσφυγες στο Αιγαίο. Ωστόσο, έχουν μετατρέψει το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων. Οι αιχμάλωτοι τρομοκράτες περιγράφουν λεπτομερώς τον καταυλισμό του Λαυρίου, οι ελληνικές αρχές λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιος καταυλισμό» ανέφερε ο Χουλουσί Ακάρ. Υποστήριξε ότι «οι Έλληνες πολιτικοί λένε ψέματα με κάθε ευκαιρία. Προσπαθούν να αμαυρώσουν την Τουρκία. Αυτό έχει γίνει πλέον ασθένεια. Το όνομά του στην ιατρική βιβλιογραφία είναι «Μυθομανία», μια ασθένεια του ψέματος. Τόσο που πιστεύουν και οι ίδιοι

Για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο από ΗΠΑ, ο Τούρκος ΥΠΑΜ είπε «θα δούμε πώς θα είναι η εφαρμογή. Το παρακολουθούμε μέρα νύχτα. Δεν υπάρχει αδυναμία στο προσωπικό, τα όπλα, τα οχήματα, τον εξοπλισμό και τον έλεγχο των συνόρων μας. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να υπάρξει αδυναμία εκεί. Είμαστε μαζί δίπλα στους Τουρκοκύπριους αδελφούς. Η θέση μας είναι η ίδια σήμερα όπως ήταν το ‘74. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή, είναι ένας ισχυρός, αξιόπιστος και αποτελεσματικός σύμμαχος. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε το δίκαιο του εαυτού μας και οι Κύπριοι αδερφοί μας και είμαστε ικανοί για αυτό. Λέμε να πάρετε μάθημα από την ιστορία».

Για την αγορά F-16 από τις ΗΠΑ, ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι «η διαδικασία προμήθειας λειτουργεί. Δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσουμε μια νέα αναζήτηση αυτή τη στιγμή. Αλλά διαφορετικά, φυσικά δεν είμαστε χωρίς εναλλακτικές».

