Συνταγές

Κοτόπουλο ογκρατέν από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε τα μυστικά της για να απογειωθεί η γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο μας.

Τα μυστικά για ζουμερό κοτόπουλο ογκρατέν μοιράστηκε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Η σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" έφτιαξε την πιο νόστιμη και λαχταριστή συνταγή για κοτόπουλο ογκραντέν που θα αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι.

Υλικά



Για το κοτόπουλο

2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη

1 πράσο ψιλοκομμένο

1 φλ. καλαμπόκι

2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

100 γρ. γραβιέρα σε καρέ

6 πατάτες βρασμένες κομμένες σε φέτες

2 κ.σ. τριμμένο τυρί

500 γρ.

Για την κρέμα

500 γρ. φρέσκο γάλα

2 κ.σ. κορν φλάουρ

1 κ.σ. βούτυρο

1 κρόκος αυγού

1 πρέζα/ες μοσχοκάρυδο

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)

50 γρ. γραβιέρα τριμμένη Για το κοτόπουλο ογκρατέν Για το κοτόπουλο ογκρατέν, πρώτα θα ετοιμάσουμε το κοτόπουλο με τα λαχανικά.

Ψιλοκόβουμε το κοτόπουλο και όλα τα λαχανικά.

Σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι προσθέτουμε το ελαιόλαδο και σε δυνατή φωτιά σωτάρουμε το κοτόπουλο.

Ροδίζουμε το κοτόπουλο ολόγυρα για 5 λεπτά.

Προσθέτουμε το πράσο & την πιπεριά. Σωτάρουμε για 2 -3 λεπτά.

Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Προσθέτουμε τον μαίντανό και αφήνουμε τη γέμιση στην άκρη. Για την κρέμα Βάζουμε σε μία κατσαρόλα το γάλα, το κορν φλάουρ, το βούτυρο, το μοσχοκάρυδο και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.

Ανακατεύουμε με σύρμα τα υλικά να διαλυθεί τελείως το κορν φλάουρ.

Βάζουμε την κρέμα σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε συνεχώς με σύρμα για 7 με 8 λεπτά μέχρι να δέσει το μείγμα.

Όταν πήξει η κρέμα αποσύρουμε από τη φωτιά. Ελέγχουμε το αλατι και το πιπέρι.

Προσθέτουμε τη γραβιέρα και ανακατεύουμε.

Τέλος προσθέτουμε τον κρόκο και με γρήγορες κινήσεις συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ενσωματωθεί στην κρέμα. Για το ψήσιμο Σε μακρόστενο πυρίμαχο σκεύος, λαδωμένο ή βουτυρωμένο, στρώνουμε τις μισές πατάτες κομμένες σε λεπτές φέτες. Πρέπει να μισοκαλύπτει η μία φέτα πατάτας την άλλη. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι στις πατάτες.

Ενδιάμεσα απλώνουμε τη γέμιση κοτόπουλου – λαχανικών.

Πασπαλίζουμε με τα κομμάτια γραβιέρας.

Καλύπτουμε το κοτόπουλο με μία ακόμη στρώση πατάτας.

Περιχύνουμε με την κρέμα.

Πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί.

Ψήνουμε σε φούρνο προθερμασμένο στους 180°C, στον αέρα στη μεσαία σχάρα για 30 περίπου λεπτά, μέχρι το κοτόπουλο ογκρατέν να ροδίσει σχηματίζοντας ελαφριά κρούστα. Tip: Συνοδέψτε το κοτόπουλο ογκρατέν με μία δροσερή μαρουλοσαλάτα.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη συνταγή και την εκτέλεση για το γευστικότατο αυτό πιάτο.

