Οικονομία

Πληθωρισμός στην Τουρκία: “Ζαλίζει” το νέο ποσοστό ρεκόρ

Νέα κατακόρυφη αύξηση των τιμών σημειώθηκε στην Τουρκία, όπου ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε περαιτέρω.

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία έσπασε νέο ρεκόρ τον Σεπτέμβριο φτάνοντας το 83,4% σε ετήσια βάση, αφού τον Αύγουστο είχε διαμορφωθεί στο 80,21%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Αυτή η κατακόρυφη άνοδος των τιμών καταναλωτή οφείλεται στη συνεχιζόμενη υποτίμηση της τουρκικής λίρας και στη νέα μείωση του βασικού επιτοκίου στο 12% από 13%, την οποία ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

Το τουρκικό νόμισμα έχει χάσει περισσότερη από τη μισή αξία του από την αρχή του έτους και σήμερα η ισοτιμία ήταν 18,56 τουρκικές λίρες για ένα δολάριο.

Η Ομάδα Έρευνας για τον Πληθωρισμό (Enag), που αποτελείται από ανεξάρτητους Τούρκους οικονομολόγους που κάνουν δικές τους εκτιμήσεις, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 186% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, ενώ σημείωσε αύξηση 5,3% τον Σεπτέμβριο.

Η αύξηση των τιμών αποτελεί ένα καυτό θέμα στην Τουρκία, λιγότερους από 9 μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές. Πολλοί Τούρκοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξήσεις αυτές, καθώς το 48% των εργαζομένων λαμβάνει τον βασικό μισθό, 5.500 λίρες, δηλαδή λιγότερα από 330 δολάρια.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αναφέρει ότι προτιμά την ανάπτυξη και τις εξαγωγές από τη σταθερότητα των τιμών, υπόσχεται τακτικά ότι η χώρα «θα ξεπεράσει» το πρόβλημα του πληθωρισμού μετά το νέο έτος.

Αλλά μιλώντας ενώπιον οικονομικού φόρουμ την προηγούμενη εβδομάδα ο Ερντογάν δήλωσε ότι «ο εχθρός μου είναι τα επιτόκια» και δεσμεύθηκε να τα μειώσει ακόμη περισσότερο.

