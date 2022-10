Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: προσοχή σε συζητήσεις και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για τον Ουρανό και το ότι πρέπει να μην φτάνουμε στα άκρα όταν κάτι έχει τελειώσει ξεκίνησε η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα, με αφορμή τη στυγερή δολοφονία στην Καβάλα.

Η Αφροδίτη στον Ζυγό, προσπαθεί να ανοίξει την ψυχή μας, όμως χρειάζεται προσοχή σε επιμέρους συζητήσεις.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: οικιακή βοηθός “ξάφριζε” σπίτια

Ηλιούπολη: Ηδονοβλεψίας έκλεψε ζευγάρι

Ηλεκτρονικές απάτες με επιδόματα και εφορία - Τι να προσέχετε