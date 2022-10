Life

H Άντζελα Γκερέκου… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η Άντζελα Γκερέκου ξεφυλλίζει το άλμπουμ με τις σπάνιες στιγμές από τη ζωή και τον γάμο της, με τον Τόλη Βοσκόπουλο.



Από την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, στις 23:00, η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», η οποία πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, επιστρέφει και πάλι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Πρώτη καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου, η Άντζελα Γκερέκου.

Η δημοφιλής ηθοποιός μιλά για τη γνωριμία τους και αποκαλύπτει τι τον πλήγωσε περισσότερο.

Εξηγεί, επίσης, πώς και γιατί αποφάσισε να επιστρέψει στην τηλεόραση και τι σκέφτεται για το μέλλον της στην πολιτική.

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στις 23:00, στη μεγάλη πρεμιέρα του «Ενώπιος Ενωπίω», η Άντζελα Γκερέκου μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

#EnwpiosEnwpiw





