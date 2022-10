Life

“Family Game” με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά στον ΑΝΤ1

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το νέο οικογενεικό, παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι, με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά.

Το πιο διασκεδαστικό, οικογενειακό και παρεΐστικo τηλεπαιχνίδι, έρχεται στον ΑΝΤ1!

Πόση τρέλα και διάθεση για παιχνίδι έχετε; To «Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά, έχει πολλή και θα κάνει τη διασκέδαση υπόθεση οικογενειακή!

Το νέο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1 με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά και υπόσχεται να μας διασκεδάσει με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες θα λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

Ακόμα κάθεστε; Πάρτε οικογένεια, φίλους ή όποια ομάδα θέλετε, και ελάτε να παίξετε ασταμάτητα, να κερδίσετε μετρητά και να διασκεδάσετε αμέτρητα.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή ΕΔΩ και παίξτε το παιχνίδι της ζωής σας!

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Δείτε το trailer:

