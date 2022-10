Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: Δεν θα επιτραπεί η παραβίαση της συμφωνίας Ελλάδας - Αιγύπτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τη φερόμενη ως κυοφορούμενη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης.

Το ζήτημα της φερόμενης ως κυοφορούμενης συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης για την εκμετάλλευση των λιβυκών ενεργειακών πηγών από την Τουρκία, παρακολουθείται στενά, αναφέρουν διπλωματικές πηγές και σημειώνουν πως θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση, εφόσον υπάρξει συμφωνία και πληροφόρηση όσον αφορά το περιεχόμενο της.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι ο σεβασμός της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ του 2020 είναι απολύτως ζωτικής σημασίας.

Δεν θα επιτραπεί η παραβίασή της και η πυροδότηση ακόμη μίας εστίας έντασης στην Μεσόγειο, τονίζουν χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει σε ενημέρωση συμμάχων και εταίρων, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να θέσει πλαφόν στο φυσικό αέριο

Κόρινθος: βίασε και προσπάθησε να πυρπολήσει την πρώην σύζυγό του

Πολυτεχνειούπολη: η εκδρομή του “Εσκο” και το τέλος της συμμορίας (βίντεο)