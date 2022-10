Πολιτική

Οικονόμου για ελληνοτουρκικά: είμαστε θετικοί σε συνάντηση με τον Ερντογάν

Τι είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την πιθανότητα συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ζούμε σε μια εποχή οξυμένων προβλημάτων τα οποία προκλήθηκαν από την πανδημία και από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι κρίσεις είναι εισαγόμενες αλλά οι συνέπειές τους αφορούν τόσο την πατρίδα μας όσο και τους πολίτες», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Απέναντι στα προβλήματα απαιτούνται γρήγορες και άριστα μελετημένες αποφάσεις. Απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και μηχανισμός τάχιστης πραγμάτωσης των αποφάσεων αυτών ώστε να μειωθεί σταδιακά η ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στην καθημερινότητά τους», τόνισε.

«Η κοινωνία απαιτεί πρακτικές λύσεις. Η κοινωνία απαιτεί πολιτικό πραγματισμό. Όχι θεωρίες, όχι αερολογίες, όχι δημιουργία νέων πολιτικών και κοινωνικών αδιεξόδων», είπε. Επέρριψε ευθύνες στην αντιπολίτευση που «προτιμά να σηκώνει σκόνη και θόρυβο», κατηγορώντας τη ότι είναι παγιδευμένη σε μικροκομματικούς υπολογισμούς και αποκομμένη στην ουσία από τις αγωνίες των πολιτών όπως και αδιάφορη για τη διεθνή πραγματικότητα.

Όπως είπε χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα της προηγούμενης εβδομάδας στη διάρκεια της οποίας η κυβέρνηση παρήγαγε απτό και ορατό έργο ενώ η αντιπολίτευση αναλώθηκε σε μια αντικυβερνητική ρητορική χωρίς αντίκρυσμα.

Επιχείρησε όπως είπε έναν σύντομο και περιεκτικό απολογισμό ώστε να φανεί με τεκμήρια πώς απ' τη μια η κυβέρνηση αξιοποιεί το χρόνο για να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών την ώρα που η αντιπολίτευση τον σπαταλά ανωφελώς τόσο για την κοινωνία όσο και για την πατρίδα.

Αναφέρθηκε ξεκινώντας από τη νέα μεγάλη επένδυση της Google που όπως είπε μετατρέπει σε ψηφιακή πύλη τη χώρα μας και εκτιμάται ότι θα προσθέσει πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη οικονομία 2,2 δισεκ. ευρώ και 20.000 έμμεσες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030.

Είπε επίσης ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε νωρίτερα του αναμενομένου 28 μεταρρυθμιστικά επενδυτικά ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και μπορεί να εκταμιεύσει νωρίτερα από τις υπόλοιπες χώρες τη δεύτερη και μέρος της τρίτης δόσης του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, ύψους 3,6 δισεκ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2022.

Τρίτον- όπως είπε- παρά τη διεθνή οικονομική αβεβαιότητα το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στη χώρα μας ενώ υποχώρησε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο Σεπτέμβρης δε έκλεισε με αύξηση σχεδόν 50% των τουριστικών αυξήσεων και των εσόδων σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2019.

Περνώντας σε θέματα που αφορούν την κοινωνία, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη λειτουργία των νέων ψηφιακών ΚΕΠΑ, στο ότι απονεμήθηκαν ήδη το 97% των εκκρεμών συντάξεων, στη θεσμοθέτηση για πρώτη φορά της χορήγησης προφυλακτικής αντιρετροϊκής αγωγής με νόμο του κράτους για τον ιό HIV και την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση του νέου μηχανισμού εναέριας διάσωσης για πρωτογενή διακομιδή τραυματιών και ασθενών σε δομές υγείας.

Για την ασφάλεια και την άμυνα, τόνισε ότι χάρη στην καλά σχεδιασμένη κυβερνητική πολιτική ξεριζώθηκε ένα ακόμα άβατο ανομίας στις φοιτητικές εστίες της Πανεπιστημιούπολης του ΕΜΠ. Επίσης εντάχθηκε στο οπλοστάσιο του Πολεμικού μας Ναυτικού η πυραυλάκατος που φέρει το όνομα του ήρωα των Ιμίων αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου.

Στο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης, ανέφερε ότι η Κομισιόν υιοθέτησε ως κοινό ευρωπαϊκό κανονισμό τον ελληνικό μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων από τις εταιρείες ενέργειας. Η ΔΕΠΑ εμπορίας ολοκλήρωσε μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία με τη γαλλική Total που εξασφαλίζει ενεργειακή επάρκεια φυσικού αερίου στη χώρα μας έως το Μάρτιο του 2023. Ακόμη τέθηκε σε εμπορική λειτουργία ο αγωγός φυσικού αερίου IGB που διαφοροποιεί τις πηγές τροφοδοσίας της ευρύτερης περιοχής οδηγώντας σε σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «απ' όλα αυτά προκύπτει ότι η κυβέρνησή μας σε αντίθεση με την αντιπολίτευση αποτελεί σταθερά παράγοντα και μέρος της λύσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα γρήγορα και αποφασιστικά με απόλυτη συναίσθηση σοβαρότητας αλλά και του βαθμού δυσκολίας που έχουν βάλει στη ζωή του λαού μας».

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στην επίσκεψη της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Αξίες και τη Διαφάνεια της κ. Γιούροβα που ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Εξέφρασε την ικανοποίηση της κυβέρνησης για το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της χώρας μας και της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τα θέματα των ευρωπαϊκών αξιών και της διαφάνειας. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, η αντιπρόεδρος ενημερώθηκε για τις κινήσεις που έχουν γίνει για να καθιερωθούν πρόσθετες δικλείδες ελέγχου στη λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας. Επίσης, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε το νέο πλαίσιο, της Πράξης για την Ελευθερία των ΜΜΕ και επεσήμανε ότι πολλές από τις πρόνοιες του καινούργιου πλαισίου είτε αποτελούν ήδη μέρος της ελληνικής νομοθεσίας είτε έχουν περιληφθεί στο σχέδιο για την ενίσχυση της δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση της κ. Γιούροβα με την Task Force για τα μέσα ενημέρωσης.?

Ο κ. Οικονόμου ρωτήθηκε για πιθανή συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη στην Πράγα και απάντησε: «Αν ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώξει συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, η ελληνική πλευρά θα ανταποκριθεί θετικά. Ο Έλληνας πρωθυπουργός πάντα ενημερώνει υπεύθυνα τους εταίρους και τους συμμάχους για τις τουρκικές προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».





