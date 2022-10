Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου εξαιτίας... μεθυσμένου επιβάτη

Ο επιβάτης συνελήφθη. Διαπιστώθηκε ότι είχε ταξιδέψει με ψευδή στοιχεία, ενώ εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση από τις ελληνικές δικαστικές αρχές.



Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προκάλεσε, το πρωί, αλλοδαπός επιβάτης διεθνούς πτήσης, που είχε προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση στην πτήση, αγνοώντας τις σχετικές υποδείξεις του προσωπικού του αεροσκάφους να συμμορφωθεί.

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, ο κυβερνήτης αποφάσισε να προσγειώσει το αεροσκάφος στο πλησιέστερο αεροδρόμιο που ήταν αυτό της Θεσσαλονίκης. Μετά την προσγείωση, ο επιβάτης συνελήφθη από αστυνομικούς του αεροδρομίου, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε ταξιδέψει με ψευδή στοιχεία.

Πρόκειται για Τυνήσιο υπήκοο, 41 ετών, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε εκτελούσε πτήση από Κωνσταντινούπολη προς Τύνιδα.

Μετά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του απόφαση ελληνικού δικαστηρίου, με την οποία είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη οκτώ ετών για υπόθεση ναρκωτικών.

Η εισαγγελέας τού άσκησε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, από το οποίο πήρε αναβολή και παραμένει υπό κράτηση.

