Αθλητικά

Ολυμπιακός: εκτός ο Ελ Αραμπί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πιο σοβαρός από το αναμενομενο αρχικά ο τραυματισμός του επιθετικού του Ολυμπιακού.

Σοβαρότερο απ' όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί είναι το πρόβλημα στο γόνατο που αποκόμισε ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, στο χθεσινό (2/10) παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε σήμερα, διαπιστώθηκε ότι ο Μαροκινός επιθετικός θα μείνει 2-3 εβδομάδες εκτός γηπέδων, κάτι που σημαίνει ότι χάνει και τα δύο ματς του Europa League με την Καραμπάχ, την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, αλλά και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (17/10), ενώ είναι αμφίβολο αν θα προλάβει και το ευρωπαϊκό ματς με τη Φράιμπουργκ στη Γερμανία (27/10).

Η απουσία του Ελ Αραμπί δημιουργεί «πονοκέφαλο» στον Μίτσελ, ιδιαίτερα για τα παιχνίδια του Europa League, όπου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Μπακαμπού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Σίτι: Ο Χάαλντ έγραψε Ιστορία!

Θεσσαλονίκη: οικιακή βοηθός “ξάφριζε” σπίτια

Ηλιούπολη: Ηδονοβλεψίας έκλεψε ζευγάρι