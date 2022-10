“Rouk Zouk”: Πρώτο στην τηλεθέαση τον Σεπτέμβριο

Life

Με δυνατή πρωτιά μπήκε η 6η σεζόν για το «Rouk Zouk» και την απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια.



Με δυνατή πρωτιά και εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης μπήκε η 6η σεζόν για το «Rouk Zouk» και την απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια στα «decks».

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι που χαρίζει κάθε μεσημέρι γέλιο, σαρδάμ και ατάκες ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 για τον μήνα Σεπτέμβριο στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 17,9% αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 7,2 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Rouk Zouk σε επιμέρους γυναικείο κοινό (ηλικίας 18-34) «χτύπησε» μέχρι και 25,3%, ενώ στους άνδρες 25-44 άγγιξε το 19,8%!

