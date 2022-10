Πολιτισμός

Σταμάτης Κόκοτας: Αλλαγή ημέρας για την κηδεία του

Η ανακοίνωση του Δήμου Ζωγράφου για την ημέρα και ώρα της κηδείας του σπουδαίου Έλληνα τραγουδιστή.



Η κηδεία του Σταμάτη Κόκοτα ήταν προγραμματισμένη να γίνει την Τρίτη 4/10 στο Κοιμητήριο Ζωγράφου. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό με νέα ανακοίνωση του Δήμου Ζωγράφου, η κηδεία θα γίνει με δημοτική δαπάνη τελικά την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, στις 12:30μ.μ στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης του Κοιμητηρίου Ζωγράφου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ζωγράφου



«O Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας εκφράζει τη μεγάλη του θλίψη για την απώλεια του κορυφαίου Ελληνα τραγουδιστή Σταμάτη Κόκκοτα. Ο εκλιπών είναι παλιός Ζωγραφιώτης αλλά και παλιός Δημοτικός Σύμβουλος και η προσφορά του στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή της Ελλάδας είναι ανεκτίμητη. Με την ξεχωριστή φωνή και τα υπέροχα τραγούδια του έκανε τη ζωή όλων ομορφότερη και μας συντρόφευε μουσικά για πάρα πολλά χρόνια.

Η κηδεία του Σταμάτη Κόκοτα μετά από πρόταση του Δημάρχου Βασίλη Θώδα και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου , θα γίνει με δημοτική δαπάνη, στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωγράφου, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, στις 12:30μ.μ».

