Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κουρουμπλής επανεντάχθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βουλευτής είχε τεθεί εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τον περασμένο Δεκέμβριο, από τον Αλέξη Τσίπρα.

Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Όπως έγινε γνωστό, έχουν ήδη σταλεί σχετικές επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, τόσο από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα, όσο και από τον βουλευτή, Π. Κουρουμπλή.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην επιστολή του προς στον Πρόεδρο της Βουλή αναφέρει: "Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής σας ενημερώνω ότι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, επανεντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ."

Ο κ. Κουρουμπλής είχε τεθεί εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τον περασμένο Δεκέμβριο, από τον κ. Τσίπρα, λόγω των αναφορών του στους θανάτους εκτός ΜΕΘ.

Πλέον, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αριθμεί 86 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές μειώθηκαν σε 3.

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος: βίασε και προσπάθησε να πυρπολήσει την πρώην σύζυγό του

Σταμάτης Κόκοτας: Αλλαγή ημέρας για την κηδεία του

Νόμπελ Ιατρικής στον Σβάντε Πάαμπο