Τουρκία - Λιβύη: Υπογραφή συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες

Υπουργοί της κυβέρνησης της Άγκυρας, μετέβησαν στη Λιβύη για την υπογραφή μνημονίου μεταξύ των δύο χωρών.

Στη Λιβύη βρίσκεται αντιπρσωπεια της τουρκικής κυβέρνησης για την υπογραφή μνημονίων και πρωτοκόλλων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με tweet του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υπεγράφησαν με την κυβέρνηση της Λιβύη 2 μνημόνια για υδρογονάνθρακες και ένα πρωτόκολλο.

«Συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό Ντιμπέιμπα. Συζητήθηκαν βήματα για πολιτική λύση & οι σχέσεις μας. Υπεγράφησαν 2 μνημόνια για υδρογονάνθρακες και ένα πρωτόκολλο».

Basbakan Dibeybe’yle, siyasi cozume yonelik ad?mlar? ve iliskilerimizi ele ald?k. Hidrokarbonlar ve Protokol alanlar?nda Mutabakat Muht?ralar?n? imzalad?k.



Met w/PM @Dabaibahamid. Discussed steps for political solution&our relations. Signed 2 MoUs on Hydrocarbons & Protocol.???????? pic.twitter.com/HWQu0cdskp — Mevlut Cavusoglu (@MevlutCavusoglu) October 3, 2022

Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Τσαβούσογλου φαίνεται ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ, να υπογράφει τη συμφωνία που -σύμφωνα με το λογαριασμό «Γαλάζια Πατρίδα»- επιτρέπει την εκμίσθωση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Λιβύης στην Τουρκία για Εξερεύνηση Πετρελαίου και Αερίου από τουρκικές εταιρείες.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό η τουρκική αποστολή συζήτησε στη Λιβύη το τουρκολιβικό μνημόνιο που υπεγράφη το 2019, ενώ ακόμη όπως μεταδίδει το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ανατολού, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αναμένεται να συζητηθούν η διοργάνωση των εκλογών στη χώρα το συντομότερο δυνατό, οι εξελίξεις σχετικά με το έργο νομικής υποδομής που απαιτείται σε αυτό το πλαίσιο, οι διμερείς σχέσεις και η συνεργασία στο πλαίσιο των Μνημονίων Κατανόησης για την Ασφάλεια και τη Στρατιωτική Συνεργασία και η Οριοθέτηση της Ναυτικής Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, που υπεγράφη με τη Λιβύη το 2019.

Σύμφωνα με το Αναντολού, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η ενοποίηση όλων των αρμόδιων θεσμών γύρω από ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη διατήρηση της σταθερότητας στη Λιβύη και τη διεξαγωγή προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών στη βάση εθνικής συναίνεσης το συντομότερο δυνατό βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψης.

Η αντιπροσωπεία αναμένεται, επίσης, να επισκεφθεί τη γη που παραχώρησαν οι αρχές της Λιβύης για την κατασκευή του συγκροτήματος της τουρκική Πρεσβείας στην Τρίπολης.

Η τουρκική αντιπροσωπεία βρίσκεται στη Λιβύη υπό τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τη συμμετοχή του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ , του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ και του εκπροσώπου της τουρκικής Προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών μετά τη διμερή συνάντησή του με την ΥΠΕΞ της Λιβύης Najla Mangoush παραχωρησε συνέντευξη.

Ελληνικές διπλωματικές πηγές

Διπλωματικές πηγές του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν νωρίτερα, ότι το ζήτημα της φερόμενης ως κυοφορούμενης συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης για την εκμετάλλευση των λιβυκών ενεργειακών πηγών από την Τουρκία, παρακολουθείται στενά. Παράλληλα, σημείωναν ότι θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εφόσον υπάρξει συμφωνία και πληροφόρηση όσον αφορά το περιεχόμενο της.





Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι ο σεβασμός της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ του 2020 είναι απολύτως ζωτικής σημασίας. Δεν θα επιτραπεί η παραβίαση της και η πυροδότηση ακόμη μίας εστίας έντασης στην Μεσόγειο. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει σε ενημέρωση συμμάχων και εταίρων.

Συμμετοχή Δένδια στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συμμετείχε στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκε η ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας ΕΕ και Ισραήλ, μ.ά. και σε ενέργεια, οι στενοί δεσμοί Ελλάδας - Ισραήλ σε διμερές και πολυμερές επίπεδο και οι επιζήμιες για την περιοχή κινήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη.

Ο ΥΠΕΞ @NikosDendias συμμετείχε στο Συμβούλιο Σύνδεσης ???????? μέσω τηλ/ψης-στο επίκεντρο της παρέμβασής του η ανάγκη εμβάθυνσης ???????? συνεργασίας, μ.ά.& σε ενέργεια, οι στενοί δεσμοί ???????? σε διμερές & πολυμερές επίπεδο,& οι επιζήμιες για την περιοχή κινήσεις σε Αν.Μεσόγειο & Λιβύη https://t.co/Tb4gneANy9 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 3, 2022

