“The 2Night Show” την Δευτέρα με Μαριάννα Τουμασάτου και Διονύση Μακρή (εικόνες)

Δυο ξεχωριστούς καλεσμένους υποδέχεται απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο στούντιο του “The 2Night Show”.



Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαριάννα Τουμασάτου.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο της υποκριτικής, μοιράζεται στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της πορεία. Ποια είναι η άποψή της για τα πλούτη και πόσο ταυτίζεται με τον ρόλο της «ζάμπλουτης», στη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Ποιος Παπαδόπουλος»;

Γιατί έχει αρνηθεί στο παρελθόν να παίξει τον ρόλο της «κακιάς»; Η δυναμική Μαριάννα εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στο να φλερτάρει με την πολιτική και αποκαλύπτει αν σκέφτεται να κατέβει στις επόμενες εκλογές.

Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τη θεατρική παράσταση «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που θα πρωταγωνιστεί, και η οποία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Λένας Μαντά.

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται για πρώτη φορά ο Διονύσης Μακρής. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλάει για τη μεγάλη επιτυχία που ήρθε σε μικρή ηλικία, για τις καταχρήσεις και τους λάθος χειρισμούς που έκανε στην καριέρα του, για τις προτάσεις που σταμάτησαν να τον καλύπτουν επαγγελματικά, για τους φίλους που τον εκμεταλλεύτηκαν και εξαφανίστηκαν στα δύσκολα.

Τι σχέση έχει με τον μεγάλο του γιο που ήρθε στη ζωή όταν εκείνος ήταν 17 ετών; Τι τον έκανε από ορκισμένο εργένη να παντρευτεί και να αποκτήσει και δεύτερο παιδί; Πώς κατάφερε να χάσει τα 52 κιλά που έβαλε στην καραντίνα; Χαρούμενος, ανανεωμένος και έτοιμος να κατακτήσει ξανά τις νυχτερινές πίστες, μιλάει στον Γρηγόρη για όλους και για όλα.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 23:30

