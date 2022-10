Life

“ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ”: Καθηλωτικό το 3ο επεισόδιο της σειράς (εικόνες)

100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης, σε μια επέτειο που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην Ιστορία της πατρίδας μας, ο ΑΝΤ1 τιμά τον ελληνισμό και τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο χρόνο που κρατά τις μνήμες και τις παραδόσεις ζωντανές.

Η «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» της Μιμής Ντενίση, η μεγαλύτερη παραγωγή που έγινε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και συγκίνησε το κοινό, προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1 σε μία μίνι σειρά 4 επεισοδίων με πλούσιο αποκλειστικό υλικό και ανέκδοτες σκηνές από την κινηματογραφική ταινία.

Το 3ο συγκλονιστικό επεισόδιο της σειράς «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» έρχεται την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στις 22:00 στον ΑΝΤ1 για να καθηλώσει για άλλη μια φορά το τηλεοπτικό κοινό.

Ζωές που άλλαξαν για πάντα. Καταστροφές, τραγωδίες, απώλειες, χαμένες πατρίδες, οικογένειες και έρωτες. Γεγονότα που σημάδεψαν τη νεότερη Ιστορία της Ελλάδας, αλλά και πολλές γενιές ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους τα πάντα με τον πιο σκληρό τρόπο.

Με πρωταγωνιστές τους Μιμη? Ντενι?ση, Λεωνι?δα Κακου?ρη, Burak Hakki, Κρατερο? Κατσου?λη, Ταμι?λλα Κουλι?εβα, Κατερι?να Γερονικολου?, Ντι?να Μιχαηλι?δου, Για?ννη Βογιατζη? και ένα επίσης δυνατό διεθνές καστ, με γυρίσματα σε Λέσβο, Χίο, Αθήνα, Πειραιά και Φάληρο, με σύγχρονα ψηφιακά εφέ, καθώς και εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, η σειρά αφηγείται με μαεστρία και ρεαλισμό τα τραγικά ιστορικά γεγονότα, αναδεικνύει την πολυπολιτισμική ταυτότητα της τότε Σμύρνης και μας θυμίζει ότι κάθε λαός έχει μια χαμένη πατρίδα, κάθε λαός έχει τη Σμύρνη του.

«ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ». Ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο χρόνο και την Ιστορία μας μέσα από μία αριστουργηματική υπερπαραγωγή 4 επεισοδίων κάθε Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

#SmirniMouAgapimeni

https://www.antenna.gr/smyrni-moy-agapimeni

