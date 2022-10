Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Όχι “κοκορομαχίες” απέναντι στις προκλήσεις

Η δήλωση του ΥΠΕΘΑ λίγο πριν τον αγιασμό στη Βουλή για την καινούρια κοινοβουλευτική σύνοδο.

«Να επικεντρωθούμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας ως χώρα και όχι σε στείρες αντιδικίες με όρους κοκορομαχίες» ζήτησε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής, λίγο πριν τον αγιασμό για την καινούρια κοινοβουλευτική σύνοδο.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ερωτηθείς σχετικά πρόσθεσε πως «οι καιροί επιβάλλουν άλλα όχι αυτά. Εύλογη η κριτική, εύλογη η σκληρή αντιπαράθεση αλλά ας αντιληφθούμε την κρισιμότητα των περιστάσεων για τη χώρα όχι για τα κόμματα».

