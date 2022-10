Οικονομία

ΔΕΗ: διευκολύνσεις για οφειλές έως 3000 ευρώ

Τι προβλέπεται για διακανονισμούς, δόσεις, προκαταβολές και επιστροφές χρημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ. Μέχρι πότε θα γίνονται οι αιτήσεις.

Σε ανακοίνωση της ΔΕΗ, σχετικά με νέες διευκολύνσεις πληρωμής λογαριασμών ρεύματος από πελάτες της, αναφέρονται τα εξής:

«Η ΔΕΗ πάντα δίπλα στους πελάτες της, δημιουργεί νέες υπηρεσίες και βελτιώνει την εξυπηρέτησή της, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ακόμα περισσότερες διευκολύνσεις πληρωμών σε όσους πελάτες δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στην εξόφληση των λογαριασμών τους κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Οι πελάτες με ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τα προγράμματα διακανονισμών της ΔΕΗ. Έως τις 10 Νοεμβρίου δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα νέο πρόγραμμα διακανονισμού* 6 δόσεων, λαμβάνοντας ως επιβράβευση την επιστροφή της προκαταβολής κατά την εξόφληση του διακανονισμού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πελάτες της ΔΕΗ με οφειλή από €500 έως και €3.000 και η προκαταβολή εξαρτάται από το ύψος της οφειλής. Συγκεκριμένα:

Η συγκεκριμένη μορφή διακανονισμού ισχύει για τους πελάτες που θα διακανονίσουν τις οφειλές τους και θα πληρώσουν την προκαταβολή έως 10 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η ΔΕΗ εξακολουθεί να προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών με πιστωτική κάρτα σε έως 6 άτοκες δόσεις για ποσά από 200 ευρώ και άνω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διευκολύνσεις πληρωμών, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο 800-900-1000.

*τα υφιστάμενα προγράμματα διακανονισμών της ΔΕΗ παραμένουν σε ισχύ».

Δούκας: κέρδη 500 εκ. ευρώ τον Σεπτέμβριο για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας

Σε δήλωση του Χάρη Δούκα, Γραμματέα του Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αναφέρονται τα εξής:

«Ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε σήμερα πως κάθε μήνα εισπράττονται 600 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τις εταιρίες ηλεκτροπαραγωγής, τα οποία στη συνέχεια επιστρέφονται στους λογαριασμούς των καταναλωτών ως επιδοτήσεις. Τα νούμερα όμως για τον Σεπτέμβριο, που είναι διαθέσιμα τα απολογιστικά στοιχεία, είναι διαφορετικά.

Η ελληνική αγορά ενέργειας ήταν τον Σεπτέμβριο η 3η ακριβότερη (κοντά στα 420 €/MWh). Υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν μόνο στην Ιταλία (430 €/MWh) και τη Μάλτα (421 €/MWh). Τα τιμολόγια χωρίς τις επιδοτήσεις τον Σεπτέμβρη πλησίαζαν τα 800 €/MWh με τη ΔΕΗ να δίνει τον τόνο προσφέροντας τα ακριβότερα. Συνεπώς, οι προμηθευτές πουλούσαν ρεύμα σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχεδόν δύο φορές επάνω από την πανάκριβη τιμή του ελληνικού χρηματιστηρίου, δημιουργώντας κέρδη που προσεγγίζουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά, ο μηχανισμός της Κυβέρνησης είναι μηχανισμός παρακράτησης ή δημιουργίας υπερεσόδων;»





