Κρήτη - Γάμος: Στα χέρια της ΕΛΑΣ ύποπτοι για τις διαρρήξεις σε σπίτια καλεσμένων

Την ώρα της γαμήλιας δεξίωσης διαρρήκτες έκαναν «πάρτι» στα σπίτια των καλεσμένων. Τι πρόδωσε τους "ποντικούς".

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο άνδρες οι οποίοι φέρονται ως οι βασικοί ύποπτοι για τις διαρρήξεις που «χάλασαν» το γάμο το βράδυ του Σαββάτου 1 Οκτωβρίου.

Οι δράστες «μπούκαραν» σε πέντε σπίτια, τρία στις Αγιές Παρασκιές και δύο στα Κελιά, των οποίων οι ιδιοκτήτες ήταν καλεσμένοι στην γαμήλια δεξίωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τους δύο διαρρήκτες πρόδωσαν κάμερες σπιτιού στα Κελιά, οι οποίες τους κατέγραψαν να κινούνται ύποπτα στους δρόμους του χωριού την ώρα που διεξαγόταν ο γάμος.

Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο διαρρήκτες αφού ολοκλήρωσαν τη… δουλειά τους σταμάτησαν σε καφενείο στις Αγιές Παρασκιές, από όπου κάλεσαν ταξί και απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Η αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές τους το βράδυ της Κυριακής.

Οι δύο νεαροί άνδρες με καταγωγή από την Αλβανία τα τελευταία χρόνια διαμένουν στην περιοχή, ενώ είναι ύποπτοι και για υποθέσεις κλοπών που έχουν λάβει χώρα στις Αρχάνες.

Ωστόσο κάνει εντύπωση πως δύο άγνωστοι μπορεί να γνώριζαν ποιοι είναι καλεσμένοι στο συγκεκριμένο γάμο, και έτσι δεν αποκλείεται οι έρευνες να κινηθούν και γύρω από άλλα πρόσωπα που είχαν γνώση λεπτομερειών γύρω από την τέλεση του μυστηρίου.

