Κορωπί: Άνοιγε αυτοκίνητα με κλειδί - πασπαρτού

45χρονος άνοιγε και "άδειαζε" αυτοκίνητα. Πώς έπεσε στα χέρια της ΕΛΑΣ.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 30-9-2022 στην Παιανία, από αστυνομικούς του Τ.Α. Κρωπίας, 45χρονος ημεδαπός για κλοπές στην περιοχή του Κορωπίου.

Συγκεκριμένα ο 45χρονος εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας να αποβιβάζεται από μοτοσυκλέτα, την οποία όπως διαπιστώθηκε είχε αφαιρέσει νωρίτερα από την περιοχή του Αιγάλεω.

Από την προανακριτική έρευνα του Τ.Α. Κρωπίας, εξακριβώθηκε ότι ο κατηγορούμενος τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, μετέβαινε κυρίως βραδινές ώρες, στην περιοχή του Κορωπίου και χρησιμοποιώντας αντικλείδι-πασπαρτού, παραβίαζε σταθμευμένα οχήματα και αφαιρούσε χρηματικά ποσά καθώς και άλλα αντικείμενα.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 πορτοφόλια

5 κλειδιά πασπαρτού

συσκευή GPS

φορητή πηγή ενέργειας (powerbank)

φακός χειρός

Εξιχνιάσθηκαν επιπλέον -4- περιπτώσεις κλοπών, από σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή του Κορωπίου.

Ο 45χρονος έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν για ληστεία και παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

