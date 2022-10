Άγιος Παντελεήμονας: Βίαζε την ανήλικη κόρη του για χρόνια και χτυπούσε την γυναίκα του

Κοινωνία

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας, στο κέντρο της Αθήνας. Συνελήφθη ο 41χρονος.



Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας, στο κέντρο της Αθήνας, όπου πατέρας τεσσάρων παιδιών, φέρεται να βίαζε την 12χρονη σήμερα κόρη του από τα 7 της χρόνια και χτυπούσε τη γυναίκα του.

Το 12χρονο κορίτσι ανάφερε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στους αστυνομικούς για το τι περνούσε όλα αυτά τα χρόνια από τον 41χρονο πατέρα της υπήκοο Μπαγκλαντες.



Η σύλληψη του 41χρονου έγινε από το τμήμα ανηλίκων στις 29 Σεπτεμβρίου και ενώ είχαν προηγηθεί ασφαλιστικά μέτρα από την μητέρα η οποία ήταν και αυτή θύμα του συζύγου της. Όπως κατέθεσε στην ασφάλεια, ξυλοδαρμοί και βρισιές ήταν καθημερινό φαινόμενο και γι’ αυτήν η οποία τελικά «έσπασε» και κατήγγειλε τον 41χρονο για ενδοοικογενειακή βία.



Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ μετά την καταγγελία της γυναίκας ερεύνησαν τα στέκια του 41χρονου δράστη στο κέντρο της Αθήνας. Τελικά, κατάφεραν να τον συλλάβουν σε λεωφορείο, ενώ κατευθυνόταν στη Γλυφάδα.



Τον φάκελο της υπόθεσης χειρίζεται η Υποδιευθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, ενώ ο 40χρονος κρατείται και θα παρουσιαστεί την Τρίτη στον ανακριτή.

