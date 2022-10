Οικονομία

ΑΔΕΔΥ: Παναττική στάση εργασίας την Παρασκευή

Κάλεσμα σε μαζική κινητοποίηση από την ΑΔΕΔΥ. Για ποιον λόγο προκηρύχθηκε η Παναττική στάση εργασίας.

Παναττική στάση εργασίας προκήρυξε για την Παρασκευή η ΑΔΕΔΥ, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους για παράσταση στην δίκη για την Χρυσή Αυγή.

Σε ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ αναφέρονται τα εξής:

"Την Παρασκευή, 7 του Οκτώβρη επαναλαμβάνεται στο Εφετείο η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» δύο χρόνια μετά την πρωτόδικη καταδίκη του φασιστικού μορφώματος.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Εφετείου, στις 30/09/2022, διάφορα φασιστοειδή αλώνιζαν στην αίθουσα του δικαστηρίου, χαιρετούσαν φασιστικά, προκαλώντας τη Μάγδα Φύσσα και το ακροατήριο.

Το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με τις φασιστικές συμμορίες, υπερασπίζοντας την ενότητα όλων των εργαζόμενων, απέναντι σε ρατσιστικές πολιτικές. Ο αγώνας μας ενάντια στον φασισμό, τον ναζισμό και τη μισαλλοδοξία ήταν, είναι και θα είναι ανυποχώρητος.

Γι΄ αυτό και η παρουσία μας την Παρασκευή, 7 του Οκτώβρη, στο Εφετείο είναι επιβεβλημένη. Για να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο υπονόμευσης της πρωτόδικης απόφασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, του Λεκανοπεδίου, να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κηρύσσει Στάση Εργασίας την Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022, από την αρχή της βάρδιας έως τις 11:00πμ και τους καλεί να λάβουν μέρος στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Εφετείο Αθηνών, ώρα 9:00πμ".

