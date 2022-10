Κοινωνία

Μεταμόρφωση: Κλειστή η Τατοΐου προς Εθνική Οδό - Οι εναλλακτικές διαδρομές

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης αρχής γενομένης από σήμερα. Μέχρι πότε θα διαρκέσουν.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης έργων ισχύουν από σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από σήμερα έως τις 30.11.2022 και κατά τις ώρες 22.00 έως 06.00 της επομένης, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 27.10.2022 έως 30.10.2022 και τα Σαββατοκύριακα, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Τατοΐου (κατεύθυνση προς Αχαρνές), περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, από τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, μέχρι τη συμβολή της με το βόρειο όριο του Έργου Παραχώρησης.

Κατά την παραπάνω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: μέσω του δεξιού κλάδου του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ μέχρι τον Α/Κ Πύρνας.

Στην κατεύθυνση προς Αχαρνές: μέσω των οδών Τατοΐου, Οδυσσέως και Ελευθερίου Βενιζέλου.