Κόσμος

Τουρκία - Λιβύη: “Μπλόκο” στην συμφωνία από την λιβυκή Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοίνωση κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου εξέδωσε το κοινοβούλιο της Λιβύης. Το μήνυμα Τσαβούσογλου σε Ελλάδα και Γαλλία.



Ανακοίνωση κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου εξέδωσε το κοινοβούλιο της Λιβύης, μετά την συμφωνία της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης για την εξόρυξη και εκμετάλλευση των λιβυκών υδρογονανθράκων.

Η Βουλή της Λιβύης αναφέρει ότι δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία αυτή χαρακτηρίζοντάς την παράνομη και πως καταπατά τις διεθνείς συμφωνίες. «Το Λιβυκό κοινοβούλιο απορρίπτει τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στην Τουρκία και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών, όπως αναφέρει δεν φέρει την έγκριση του λιβυκού νομοθετικού σώματος.

(Breaking News) The Libyan parliament rejects hydrocarbons deal signed today between Turkey and the Libyan Government of National Unity



The #Libya Update pic.twitter.com/0e73v47Dxv — The Libya Update (@TheLibyaUpdate) October 3, 2022

Το Λιβυκό Κοινοβούλιο, έχει άρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση του Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά και δεν αναγνωρίζει καμία πράξη του.

Τσαβούσογλου: Τρίτες χώρες δεν έχουν δικαίωμα να παρέμβουν στην συμφωνία μας με Λιβύη

Τρίτες χώρες δεν έχουν το δικαίωμα να παρέμβουν στη συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο κυρίαρχες χώρες, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφερόμενος στην Ελλάδα και τη Γαλλία. «Αυτές οι χώρες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι η Λιβύη είναι ένα κυρίαρχο κράτος. Ας σταματήσουν να ανακατεύονται στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης με αρνητική έννοια», ανέφερε.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε κοινή συνέντευξη τύπου με την ομόλογό του της Λιβύης, ο Τούρκος Υπουργός είπε σήμερα «υπογράψαμε το μνημόνιο συνεννόησης. Αυτή τη στιγμή οι φίλοι μας συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για αυτό. Σήμερα, ελπίζω να επιστρέψουμε υπογράφοντας ένα μνημόνιο κατανόησης στο πεδίο του φυσικού αερίου».

Σε επισήμανση δημοσιογράφου ότι η Ελλάδα και η Γαλλία είχαν αντιδράσει σε συμφωνίες που υπέγραψε η Τουρκία με τη Λιβύη για την θαλάσσια αρμοδιότητα, ο Τουρκος Υπουργός απάντησε.

D?sisleri Bakan? Mangoush’la secimlere iliskin yol haritas?n? ve ikili iliskilerimizi ele ald?k. Libya’ya destegimizi surdurecegiz.



Discussed roadmap for elections & bilateral relations w/FM @NajlaElmangoush. Will continue to support Libya.???????? pic.twitter.com/NWryD511Xj — Mevlut Cavusoglu (@MevlutCavusoglu) October 3, 2022

«Όμως οι συμφωνίες που υπογράψαμε σήμερα είναι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο κυρίαρχων κρατών, της Λιβύης και της Τουρκίας, με την αντίληψη του όλοι κερδίζουν (win win). Επομένως, τρίτες χώρες δεν έχουν το δικαίωμα να παρέμβουν στη συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο κυρίαρχες χώρες. Δεν έχει σημασία τι πιστεύουν. Το σημαντικό είναι, οι συμφωνίες που υπογράψαμε είναι επωφελείς ή όχι για τις δύο χώρες και τους λαούς των δύο χωρών; Το κοιτάμε αυτό. Δεδομένου ότι έχουμε υπογράψει, βλέπουμε αμοιβαία οφέλη εδώ, με win win αντίληψη.».

«Θα αναπτύξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με τη Λιβύη σε κάθε τομέα. Μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι μόνο εάν η Λιβύη βελτιώσει τις σχέσεις της με τρίτες χώρες. Αυτές οι χώρες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι η Λιβύη είναι ένα κυρίαρχο κράτος. Ας σταματήσουν να ανακατεύονται στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης με αρνητική έννοια», ανέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος μοτοσικλετιστής που συγκρούστηκε με φορτηγό

Ηλιούπολη: Ηδονοβλεψίας έκλεψε ζευγάρι

Κόρινθος: βίασε και προσπάθησε να πυρπολήσει την πρώην σύζυγό του