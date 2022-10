Κοινωνία

Απαγωγή και βιασμός στην Κόρινθο: Τα παιδιά της “έσωσαν” την γυναίκα - Στην φυλακή ο δράστης

Προφυλακίστηκε ο 33χρονος, που απήγαγε και βίασε την εν διαστάσει σύζυγό του. Γιατί την τελευταία στιγμή δεν την έριξε στην Διώρυγα της Κορίνθου, όπως σκόπευε.

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον Ανακριτή ο 33χρονος δράστης που απήγαγε και βίασε την εν διαστάσει σύζυγό του.

Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του στην Αλμυρή Κορινθίας και, μόλις η 28χρονη βγήκε, την επιβίβασε με τη βία στο αυτοκίνητό της, κάθισε στη θέση του οδηγού και κατευθύνθηκε προς την Διώρυγα της Κορίνθου, με τις πόρτες κλειδωμένες, ενώ συγχρόνως την χτυπούσε με γροθιές στο κεφάλι και το σώμα.

Αυτό που φαίνεται αυτό που έπεισε τον 33χρονο να μην πετάξει στην Διώρυγα της Κορίνθου την άτυχη 28χρονη, είναι ότι εκείνη επικαλέστηκε τα δυο τους παιδιά, ηλικίας 2,5 και 5 χρόνων.

Του είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, «σκέψου τα παιδιά μας» και τότε εκείνος, μετά από μια στιγμή σκέψης, την έβαλε στο αυτοκίνητο και μετά ξεκίνησε το μαρτύριο της.





Ο 33χρονος σταμάτησε το αυτοκίνητο σε έναν ερημικό δρόμο, όπου την υποχρέωσε να γδυθεί με απειλές για τη ζωή της και κόντεψε να την κάψει ζωντανή, βάζοντας φωτιά στα μαλλιά της με τον αναπτήρα του.

Γυμνή και απροστάτευτη όπως ήταν η άτυχη γυναίκα, την πήγε στο σπίτι των γονιών του στην Κόρινθο, όπου την βίασε και την έδιωξε κακήν κακώς!

Η τρομοκρατημένη 28χρονη σε άσχημη κατάσταση, μετέβη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Κορίνθου για να λάβει ιατρική φροντίδα και ακολούθως έκανε καταγγελία στην Αστυνομία.

Αστυνομικοί αναζήτησαν τον δράστη, ο οποίος εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα και συνελήφθη.

